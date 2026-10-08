Готують ґрунт для фіналу війни?: хто увійшов до української делегації на переговорах у США

Важка артилерія дипломатії: хто від України домовлятиметься у США про тристоронню зустріч із РФ / © Zelenskiy/Official

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До Сполучених Штатів на анонсовані Володимиром Зеленським переговори поїдуть українські топчиновники.

Про це пише ТСН з посиланням на власні джерела в дипломатичних колах.

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До складу нашої делегації увійдуть керівник Офісу президента України Кирило Буданов і його перший заступник Сергій Кислиця, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та очільник Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров. До зустрічей долучаться і європейські колеги.

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Перемовини будуть присвячені можливим крокам щодо деескалації та підготовці тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі, яку хочуть провести американці.

Як додає «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела, у Вашингтоні українська делегація почне зустрічі вже завтра. За інформацією джерел видання, сторони говоритимуть про активізацію дипломатії та підготовку тристоронньої зустрічі США-Росія-Україна на рівні команд.

«Десь у другій половині жовтня американці можуть домовитися з росіянами і загалом проговорити те, що може бути реалізовано з погляду закінчення війни», — сказав співрозмовник видання.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що українські переговорники вирушать до США вже 9 жовтня і проведуть там перемовини щодо закінчення російсько-української війни. Склад делегації він не назвав.

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Також президент розповідав, що Україна відкрита до проведення зустрічі в Об’єднаних Арабських Еміратах або в іншій країні, яку запропонує американська сторона. Вашингтон має запропонувати такий формат і російській стороні, і Київ очікуватиме відповіді Москви.

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