- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 480
- Час на прочитання
- 1 хв
"Готуємо зустрічі у США": Зеленський анонсував нові переговори
Зеленський очікує, що після повернення Віткоффа і Кушнера з Москви українська делегація продовжить переговори зі США.
Україна готує зустрічі у Сполучених Штатах Америки для переговорів щодо завершення війни з Росією.
Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за 3 грудня.
«Готуємо зустрічі у Сполучених Штатах Америки. Після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні Рустем Умєров, Андрій Гнатов і всі, хто потрібен для перемовин, продовжать розмову з представниками президента Трампа», — сказав глава держави.
Зеленський заявив, що найближчими днями чекає новин щодо таких перемовин. Він запевнив, що є постійний контакт між усіма партнерами та між партнерами й Україною.
«Все зараз відбувається доволі результативно — на зустрічах у Женеві та у Флориді Україну чули й до України дослухались. І це важливо. Розраховуємо, що й надалі буде саме так. Лише з урахуванням інтересів України можливий достойний мир», — додав Володимир Зеленський.
На його думку, у світі відчувають, що можливість закінчити війну є. Тому він закликав наявну активність у перемовинах підкріплювати тиском на Росію.
Раніше повідомлялося, що на безрезультатних переговорах Путін розповідав зятю Трампа про Полтавську битву.