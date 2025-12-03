ТСН у соціальних мережах

Категорія
Політика
Політика
Час на прочитання
1 хв

"Готуємо зустрічі у США": Зеленський анонсував нові переговори

Зеленський очікує, що після повернення Віткоффа і Кушнера з Москви українська делегація продовжить переговори зі США.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна готує зустрічі у Сполучених Штатах Америки для переговорів щодо завершення війни з Росією.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за 3 грудня.

«Готуємо зустрічі у Сполучених Штатах Америки. Після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні Рустем Умєров, Андрій Гнатов і всі, хто потрібен для перемовин, продовжать розмову з представниками президента Трампа», — сказав глава держави.

Зеленський заявив, що найближчими днями чекає новин щодо таких перемовин. Він запевнив, що є постійний контакт між усіма партнерами та між партнерами й Україною.

«Все зараз відбувається доволі результативно — на зустрічах у Женеві та у Флориді Україну чули й до України дослухались. І це важливо. Розраховуємо, що й надалі буде саме так. Лише з урахуванням інтересів України можливий достойний мир», — додав Володимир Зеленський.

На його думку, у світі відчувають, що можливість закінчити війну є. Тому він закликав наявну активність у перемовинах підкріплювати тиском на Росію.

Раніше повідомлялося, що на безрезультатних переговорах Путін розповідав зятю Трампа про Полтавську битву.

Дата публікації
