"Готуємо зустрічі у США": Зеленський анонсував нові переговори

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна готує зустрічі у Сполучених Штатах Америки для переговорів щодо завершення війни з Росією.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за 3 грудня.

«Готуємо зустрічі у Сполучених Штатах Америки. Після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні Рустем Умєров, Андрій Гнатов і всі, хто потрібен для перемовин, продовжать розмову з представниками президента Трампа», — сказав глава держави.

Зеленський заявив, що найближчими днями чекає новин щодо таких перемовин. Він запевнив, що є постійний контакт між усіма партнерами та між партнерами й Україною.

«Все зараз відбувається доволі результативно — на зустрічах у Женеві та у Флориді Україну чули й до України дослухались. І це важливо. Розраховуємо, що й надалі буде саме так. Лише з урахуванням інтересів України можливий достойний мир», — додав Володимир Зеленський.

На його думку, у світі відчувають, що можливість закінчити війну є. Тому він закликав наявну активність у перемовинах підкріплювати тиском на Росію.

