ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
2 хв

Готується візит Зеленського до Вашингтона — Reuters

Український лідер повинен обговорити з президентом США найбільш чутливі питання мирного плану, зокрема питання території.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Трамп і Зеленський

Американський президент Дональд Трамп та український лідер Володимир Зеленський / © Getty Images

Американські та українські чиновники обговорюють візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, який може відбутися вже цього тижня.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на два джерела, обізнані з переговорами у Женеві.

За інформацією одного зі співрозмовників агентства, головна ідея візиту полягає в тому, щоб президент Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом найбільш чутливі питання мирного плану, зокрема питання території.

Поки що підтвердженої дати візиту немає.

Раніше, під час свого другого брифінгу з журналістами, держсекретар СЩА Марко Рубіо, який очолює американську делегацію на переговорах у Женеві, заявив, що деякі затримки в узгодженні мирного плану пов’язані з необхідністю ухвалення рішень «на вищому рівні».

Марко Рубіо також повідомив, що президент США Дональд Трамп задоволений досягнутим прогресом під час переговорів у Женеві.

Нагадаємо, після завершення переговорів представників української та американської делегацій у Женеві держсекретар США Марко Рубіо назвав сьогоднішню зустріч «найпродуктивнішою та найбільш значущою». Він додав, що до мирного плану буде внесено «деякі зміни», очевидно, на основі пропозицій України.

Напередодні, 22 листопада, президент США Дональд Трамп заявив, що мирний план, представлений Україні, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з Росією.

У неділю, 23 листопада, під час переговорів у Женеві президент Дональд Трамп знову звинуватив українську владу, що вона нібито «не висловила жодної вдячності» за його зусилля у мирному врегулюванні війни з РФ.

Дата публікації
Кількість переглядів
120
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie