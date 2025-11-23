Американський президент Дональд Трамп та український лідер Володимир Зеленський / © Getty Images

Американські та українські чиновники обговорюють візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, який може відбутися вже цього тижня.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на два джерела, обізнані з переговорами у Женеві.

За інформацією одного зі співрозмовників агентства, головна ідея візиту полягає в тому, щоб президент Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом найбільш чутливі питання мирного плану, зокрема питання території.

Поки що підтвердженої дати візиту немає.

Раніше, під час свого другого брифінгу з журналістами, держсекретар СЩА Марко Рубіо, який очолює американську делегацію на переговорах у Женеві, заявив, що деякі затримки в узгодженні мирного плану пов’язані з необхідністю ухвалення рішень «на вищому рівні».

Марко Рубіо також повідомив, що президент США Дональд Трамп задоволений досягнутим прогресом під час переговорів у Женеві.

Нагадаємо, після завершення переговорів представників української та американської делегацій у Женеві держсекретар США Марко Рубіо назвав сьогоднішню зустріч «найпродуктивнішою та найбільш значущою». Він додав, що до мирного плану буде внесено «деякі зміни», очевидно, на основі пропозицій України.

Напередодні, 22 листопада, президент США Дональд Трамп заявив, що мирний план, представлений Україні, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з Росією.

У неділю, 23 листопада, під час переговорів у Женеві президент Дональд Трамп знову звинуватив українську владу, що вона нібито «не висловила жодної вдячності» за його зусилля у мирному врегулюванні війни з РФ.