ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
1 хв

"Говори, але тримай у руках велику палицю": прем'єр Бельгії про переговори з Путіним

На думку Барта Де Вевера,

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Барт Де Вевер

Барт Де Вевер / © Associated Press

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер оцінив доцільність переговорів із кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Він вважає, що під час перемовин із цим персонажем слід «тримати у рука велику палицю».

Про це пише Clash Report.

Він наголошує: переговори з Путіним — не найкраща ідея.

«Вести переговори з Путіним, я думаю, не дуже гарна ідея, бо, як казали американці: „Якщо хочеш говорити, говори тихо, але тримай у руках велику палицю“. У нас немає великої палиці. Ми можемо говорити лише тихо», — каже він.

Раніше Зеленський відповів, чи справді переговори зайшли у глухий кут.

«Ну, я глухого кута наразі не бачу. Працюють над документами. Як я казав, уже така достатньо тривіальна фраза — остання миля, і вона найскладніша. Проте це правда. Маємо те, що ми маємо», — сказав Зеленський.

Український лідер акцентував: розмови є, вони постійні. Умєров контактує і з Кушнером, і з Віткоффом.

Дата публікації
Кількість переглядів
69
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie