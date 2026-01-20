"Говори, але тримай у руках велику палицю": прем'єр Бельгії про переговори з Путіним

Барт Де Вевер / © Associated Press

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер оцінив доцільність переговорів із кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Він вважає, що під час перемовин із цим персонажем слід «тримати у рука велику палицю».

Він наголошує: переговори з Путіним — не найкраща ідея.

«Вести переговори з Путіним, я думаю, не дуже гарна ідея, бо, як казали американці: „Якщо хочеш говорити, говори тихо, але тримай у руках велику палицю“. У нас немає великої палиці. Ми можемо говорити лише тихо», — каже він.

«Ну, я глухого кута наразі не бачу. Працюють над документами. Як я казав, уже така достатньо тривіальна фраза — остання миля, і вона найскладніша. Проте це правда. Маємо те, що ми маємо», — сказав Зеленський.

Український лідер акцентував: розмови є, вони постійні. Умєров контактує і з Кушнером, і з Віткоффом.