Гроші для України під загрозою: Ле Пен запропонувала Зеленському термінову зустріч віч-на-віч

Лідерка французької партії «Національне об’єднання» Марин Ле Пен / © Associated Press

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Лідерка французької партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен заявила, що готова провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і запропонувала організувати її в Брюсселі.

Про це пише Le Figaro.

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Чому Ле Пен пропонує зустріч у Брюсселі

Про готовність до переговорів політикиня заявила 13 листопада під час відвідування виставки Made in France. Вона пояснила, що Брюссель є відповідним місцем для такої розмови, оскільки питання фінансування України зараз викликає серйозні суперечки в Європі.

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«Так, якщо я зможу зустрітися з ним у Брюсселі, я скажу про це послу України», — заявила Ле Пен.

У понеділок, 16 листопада, політикиня має провести закриту зустріч із послом України у Франції Вадимом Омельченком. Саме йому вона планує передати пропозицію щодо переговорів із Зеленським. Про конкретну дату можливої зустрічі поки не повідомляли.

Якою є позиція Ле Пен щодо допомоги Україні

Марін Ле Пен неодноразово заявляла про необхідність скоротити фінансову підтримку Києва. За її словами, якщо вона стане президенткою Франції, країна продовжуватиме фінансову допомогу Україні ще шість місяців, після чого припинить її.

Водночас політикиня визнавала можливість продовження військової підтримки, зокрема постачання обладнання та навчання українських військових.

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Обґрунтовуючи свою позицію, Ле Пен наголосила, що Франція має обмежені фінансові ресурси. Вона також звернула увагу на те, що деякі країни ЄС виступають проти додаткового фінансування України.

Чому фінансування України стало проблемою для Європи

Європейський Союз погодив для України позику обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Однак Київ заявив, що цих коштів недостатньо для покриття потреб наступного року. За оцінками України, додатковий дефіцит фінансування 2027 року становить близько 70 млрд євро. ЄС готовий забезпечити приблизно 45 млрд євро, але механізм залучення цих коштів ще обговорюють.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає, щоб до фінансування долучилися всі 27 країн Євросоюзу. Він навіть пов’язав домовленості про допомогу Україні з подальшим обговоренням семирічного бюджету ЄС. Прем’єри Словаччини та Чехії розкритикували таку позицію.

Фінансова допомога Україні та суперечки в ЄС — останні новини

У жовтні Марін Ле Пен уже заявляла, що Франція не може продовжувати фінансову підтримку України в попередніх обсягах. Вона пояснювала це складним станом французького бюджету, але водночас допускала збереження військової допомоги.

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Тим часом Єврокомісія працює над додатковим фінансуванням України на 2027 рік. Ідеться про 45 млрд євро, які мають допомогти покрити частину прогнозованого дефіциту бюджету та потреб оборони. Серед можливих механізмів розглядають нову кредитну схему. Додаткові 45 млрд євро для України стали одним із ключових фінансових питань для європейських партнерів.

Суперечки загострилися після того, як Фрідріх Мерц зажадав від усіх членів Євросоюзу гарантій участі у фінансуванні України. Німецький канцлер пригрозив заблокувати наступний семирічний бюджет ЄС, якщо країни не домовляться про спільну підтримку Києва. Його позиція викликала спротив частини європейських лідерів, а фінансування України стало предметом політичного протистояння всередині Євросоюзу.

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