Гроші для України під загрозою: у ЄС зробили гучну заяву про позицію Орбана

Прапор ЄС. / © Associated Press

Реклама

Європейська комісія очікує, що Угорщина та інші члени ЄС дотримаються домовленості, досягнутої на рівні лідерів 19 грудня 2025-го, та ухвалить надання Україні кредиту у 90 млрд євро.

Про це заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, повідомляє «ЄП».

З його слів, у Брюсселі сподіваються, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан дотримається обіцянки, яку він дав під час засідання Європейської ради у грудні, а також підтримає надання Києву 90 млрд євро.

Реклама

«Під час засідання Європейської ради у грудні було досягнуто одностайної політичної домовленості щодо надання 90 мільярдів євро рішучої підтримки для бюджетних та військових потреб України протягом наступних двох років», — заявив Уйварі.

Він зауважив, що саме «на цій основі 14 січня Європейська Комісія ухвалила пакет законодавчих пропозицій». Наразі Європа очікує, що всі держави-члени дотримаються політичної домовленості «з метою остаточного ухвалення кредиту».

Нагадаємо, фінансова допомога ЄС під загрозою, адже уряд Угорщини заявив, що буде блокувати погоджений кредит Україні на €90 млрд. Будапешт погрожує, що вдасться до таких дій, якщо не відновиться постачання сирої нафти до країни через нафтопровід «Дружба».

Очільник угорського МЗС Петер Сіярто стверджує, що наразі транзит через цю інфраструктуру не здійснюється, і це нібито є порушенням угоди між Україною та Європейським союзом.

Реклама