Гроші «на паузі»: Україна вперше ризикує втратити частину виплат від ЄС - ЗМІ

ЗМІ: Україна вперше ризикує втратити фінансування від ЄС – яка причина

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Україна вперше ризикує вперше втратити частину фінансової допомоги Європейського Союзу. Причиною є нібито невчасне виконання реформ, передбачених програмою Ukraine Facility.

Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на відповідь Єврокомісії на свій запит.

«Є два кроки, пов’язані з 4-м та 5-м траншами (допомоги — Ред.), які не були завершені вчасно. Суми, пов’язані з цими траншами, були „призупинені“. Це означає, що їх ще не було виплачено», — пояснили в Єврокомісії.

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За інформацією видання, заморозити можуть майже 300 мільйонів євро у межах четвертого траншу та понад 380 мільйонів євро у межах п’ятого.

Посадовець Єврокомісії розповів виданню, що у четвертому транші невиконаним залишається пункт щодо «збільшення кількості персоналу Вищого антикорупційного суду». У п’ятому — пункт щодо «набрання чинності законодавством про перегляд декларацій доброчесності суддів та процедури їхньої перевірки».

Дедлайни для виконання цих умов:

Збільшити штат ВАКС необхідно до 30 червня 2026 року.

Врегулювати питання з деклараціями суддів — до 29 вересня 2026 року.

Єврокомісія попереджає, що якщо Україна не виконає ці вимоги вчасно, може бути застосована процедура остаточного урізання виплат, як це прописано в регламенті програми.

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Водночас, у Брюсселі зауважують, що зважаючи на повномасштабну війну, для України спеціально запровадили так званий «механізм гнучкості». Він дає Києву додатковий час на адаптацію та впровадження реформ. Окрім того, в ЄС відзначають загальний «значний прогрес» української влади на євроінтеграційному шляху попри складні обставини.

Нагадаємо, програма Ukraine Facility передбачає 50 мільярдів євро допомоги Україні до 2027 року. Усі транші критично залежать від чіткого виконання реформ та індикаторів, погоджених між Києвом та ЄС.

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