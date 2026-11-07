Гроші на зброю для Києва та розслідування проти Маска: демократи готують удар по Трампу

Демократи в Конгресі посилять тиск на Трампа через Україну / © ТСН.ua

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Перемога демократів на проміжних виборах у США може відкрити для України нові можливості отримати військову допомогу та посилити тиск на Росію. Законодавці планують використати бюджетні повноваження й інструменти парламентського контролю, хоча зовнішня політика й надалі залишатиметься у сфері впливу президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на помічників конгресменів і представників організацій, які виступають за підтримку України.

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Демократи готують для України пакет допомоги на $15 млрд

Після початку роботи нового складу Конгресу в січні 2027 року демократи мають намір просувати новий пакет безпекової допомоги Україні. За оцінкою одного з помічників комітету Палати представників із закордонних справ, його обсяг може становити близько 15 млрд доларів.

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Однак законодавці хочуть домогтися підтримки Києва ще до зміни складу Конгресу. Перехідний період між виборами та початком роботи нового парламенту називають можливістю терміново забезпечити Україну додатковими ресурсами, передусім для захисту енергетичної інфраструктури.

«Енергетична допомога — справді дуже, дуже важлива для нас», — сказав помічник демократів у комітеті Палати представників із закордонних справ.

Одним із головних інструментів для цього може стати щорічний закон про національну оборону США (NDAA), який Конгрес має ухвалити до завершення поточної сесії. Прихильники України розраховують внести до нього поправки щодо санкцій, розвідувальної підтримки Києва, ракет-перехоплювачів і супутникового зв’язку.

Старша радниця організації Razom for Ukraine Мелінда Гарінг очікує, що під час розгляду оборонного законопроєкту законодавці спробують закріпити додаткові заходи підтримки України, зокрема щодо постачання перехоплювачів і доступу до супутникових систем.

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Демократи хочуть посилити санкції проти Росії та перевірити угоду Трампа

Ще одним пріоритетом демократів стане перегляд законодавства про санкції проти Росії, названого на честь сенатора Ліндсі Грема. Документ, який раніше отримав широку двопартійну підтримку, передбачає фінансові обмеження проти російського оборонного та енергетичного секторів.

Однак минулого місяця Трамп скористався широким винятком із санкційних обмежень, фактично звільнивши Москву від нових покарань. Це сталося після домовленості з Владіміром Путіним про повернення російського дизельного пального на світові енергетичні ринки.

«Ми виправимо законопроєкт Грема», — заявив інший помічник демократів у комітеті. За його словами, півтора року роботи над запровадженням санкцій проти Росії фактично знецінилися після того, як Трамп відмовився від їх застосування.

Демократи також мають намір посилити контроль за роботою супутникової мережі Starlink, якою користуються українські військові. Минулого місяця в її роботі зафіксували незрозуміле уповільнення, що вплинуло на здатність України протидіяти російським атакам.

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За інформацією Financial Times, комітет Сенату із закордонних справ уже вимагав від Ілона Маска зберегти всі документи, пов’язані з цим інцидентом. Крім того, демократи планують звернутися до портів, банків та інших організацій, причетних до угоди адміністрації Трампа щодо російського дизеля.

Конгрес може розпочати розслідування дій адміністрації Трампа

Контроль над обома палатами Конгресу дасть демократам змогу активніше використовувати повноваження парламентського нагляду та викликати посадовців для свідчень. Серед потенційних напрямів розслідувань — зовнішня політика адміністрації Трампа, а також ділові інтереси членів родини президента та його спеціальних посланців Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Це може загострити відносини між Білим домом і законодавцями. Під час першого президентського терміну Трампа демократи вже розслідували його дії щодо України та оголосили йому імпічмент через звинувачення у використанні військової допомоги Києву як інструменту тиску для отримання політичної інформації про Джо Байдена.

Колишній посол США в Україні Білл Тейлор, який свідчив під час тих слухань, застеріг, що нові розслідування можуть мати політичний характер. Водночас він наголосив: Україні потрібна підтримка вже зараз.

У Білому домі заявили, що Трамп, Віткофф і Кушнер зосереджені на завершенні війни в Україні та досягненні тривалого миру. Адміністрація також запевнила, що готова співпрацювати з Конгресом і відповідати на обґрунтовані запити в межах належних процедур.

Чому демократам буде складно обмежити рішення Трампа

Попри контроль над обома палатами, демократи не зможуть самостійно подолати президентське вето. Для цього потрібна підтримка щонайменше двох третин законодавців у Палаті представників і Сенаті. Тому їм доведеться шукати союзників серед республіканців.

Це може бути непросто: кілька впливових республіканських прихильників України, зокрема сенатори Том Тілліс, Мітч Макконнелл і Сьюзен Коллінз, залишають Конгрес або втратили свої місця на виборах. Тож демократам доведеться шукати нових представників Республіканської партії, готових підтримувати Київ.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що новий склад Конгресу відновить обговорення масштабної фінансової та військової допомоги. Водночас голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко зауважив, що кардинальних змін у зовнішній політиці США очікувати не варто, оскільки вона залишається прерогативою президента.

Українська сторона насамперед хотіла б, щоб Вашингтон не послаблював санкції проти Росії та не укладав із Москвою нових угод, які можуть зашкодити інтересам Києва.

США та Україна — боротьба за військову допомогу й санкції

Ще до проміжних виборів американські законодавці обговорювали можливість відновлення військової підтримки Києва. Перемога демократів мала посилити їхні позиції в Конгресі та дати змогу активніше протидіяти рішенням Білого дому, які послаблюють Україну.

Окремим напрямом тиску на адміністрацію Трампа стала робота супутникових систем, від яких залежить зв’язок українських військових. Законодавці обох партій вимагали гарантувати Києву безперебійний доступ до Starlink і Starshield, наголошуючи, що обмеження покриття можуть послабити обороноздатність України. У Конгресі також вимагали гарантій для України щодо використання цих супутникових технологій.

Ще одним джерелом конфлікту між законодавцями та Білим домом стала домовленість щодо російського дизельного пального. Рішення адміністрації Трампа послабити обмеження на його постачання викликало обурення в Конгресі, оскільки доходи від енергетичного експорту допомагають Росії фінансувати війну. Демократи вже заявили про намір домогтися перегляду цього рішення та притягнути Трампа до відповідальності.

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