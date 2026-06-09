Гроші РПЦ та зустрічі в Кремлі: хто такий патріарх Феофіл, якого Трамп хоче залучити до перемовин

Патріарх Феофіл у Білому домі під час зустрічі з Дональдом Трампом. Фото jerusalem-patriarchate.info

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В ізраїльських ЗМІ з’явилася інформація, що президент США Дональд Трамп може залучити патріарха Єрусалимського Феофіла III як посередника у перемовинах між Україною та Росією.

Навіщо Трампу новий посередник, що відомо про Феофіла і чому є побоювання, що він може грати на боці росіян, з’ясовував ТСН. ua.

Неочікуваний посередник

Джерела ізраїльського видання Ynet повідомляють, що президент США Дональд Трамп погодився, що православний патріарх Єрусалиму Феофіл III виступить посередником між Росією та Україною. Про це нібито вдалося домовитися під час зустрічі Трампа з ієрархом у Білому домі.

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Серед інших питань обговорювалася можливість того, що патріарх міг би допомогти у встановленні каналу зв’язку між Москвою та Києвом. Феофіла вважають прийнятною особою обох сторін завдяки його становищу в православному світі.

Ті ж джерела повідомили, що релігійний лідер, як очікується, зустрінеться з дикатором Володимиром Путіним пізніше цього місяця в рамках цієї ініціативи. Вони додали, що його ключовою перевагою є те, що він «неполітична фігура, яка походить з позиції релігійної та моральної довіри».

Що кажуть в українській владі

Офіційного коментаря МЗС чи Офісі президента щодо кандидатури Феофіла як потенційного посередника у переговорах не було.

Проте співрозмовник «РБК-Україна» у владі загалом позитивно оцінив ідею залучення православного патріарха Єрусалму до процесу.

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«Чом би й ні?.. Чим більше посередників, тим більше буде відповідей від Росії, що Путін хоче воювати», — зазначив співрозмовник видання.

Водночас він уточнив, що станом на зараз ніхто офіційно не звертався до українського керівництва з пропозицією щодо цього посередництва.

Натомість у посольстві України в Ізраїлі в коментарі виданню «Україна православна» з меншим ентузіазмом поставилися до цієї кандидатури.

«Участь патріарха Феофіла у перемовинах із Україною нереальна. Україна ніколи на таке не піде, — це все одно, що пропонувати нам у якості перемовника Шрьодера чи колишню міністерку закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка переїхала до РФ», — прокоментував виданню один із співробітників українського посольства.

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За словами дипломата, патріарх Феофіл нібто отримував готівку і від Московського патріархату, і від проросійських олігархів, ймовірно натякаючи на Вадима Новинсього.

Феофіл і Новинськй у 2019 році

«Кого тільки не бачили у нього, хто заходив із спортивними сумками. З людиною, яка виступала проти надання Томосу, не визнала ПЦУ, нам абсолютно не по дорозі. Зрештою, як патріарх Феофіл може бути посередником, коли він не відгукувався на жодні ініціативи нашого посольства щодо спілкування. Але людина зайняла чітку позицію, він ходить в обнімку із послом Росії, бере участь у російських заходах. Він точно нічого доброго для нас не зробить…», — сказав дипломат.

Що кажуть в РФ про Феофіла

Російські пропагандистські ЗМІ загалом позитивно налаштовані до патріарха Феофіла. Там нагадали, що Феофіл III вже двічі зустрічався із диктатором Володимиром Путіним. Вперше це сталося у травні 2013 року, коли російський диктатор прийняв Феофіла III та «Z-патріарха» Кирила у своїй резиденції у Сочі. Друга зустріч у тому ж складі пройшла у Кремлі у листопаді 2019 року.

Путін, Кирило і Феофіл. Архівне фото

Бачився патріарх з Путіним і під час візитів диктатора на Святу Землю і Близький Схід.

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Фото aif.ru

У листопаді 2025 року Путін нагородив Феофіла III орденом Дружби «за великий внесок в інформаційний супровід заходів, присвячених святкуванню 80-х роковин перемоги у Великій Вітчизняній (радянсько-німецькій — Ред.) війні 1941—1945 років».

Крім того, пропагандисти зауважують, що Єрусалимський патріархат досі не визнав ПЦУ, що є показовим знаком.

Феофіл — інструмент російського впливу? : ізраїльські ЗМІ б’ють на сполох

Видання Times of Israel попереджає, що Феофіл став інструментом впливу Кремля і є залежним від російських грошей.

«Щоб легітимізувати свою діяльність в інших країнах та прикритися інтересами Православної Церкви, Росії потрібні релігійні діячі „на місцях“, які служитимуть мостами між РПЦ та місцевими жителями, релігійними лідерами, донорами, дипломатами та потенційними колаборантами», — зазначали в ізраїльському виданні.

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Саме таким діячем Times of Israel називає Феофіла.

У виданні нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Феофіл III неодноразово виступав на захист статусу РПЦ в Україні та за її межами.

У вересні 2025 року він зустрівся з Патріархом Кирилом в Астані, Казахстан.

«Не секрет, що Росія безпосередньо „фінансує“ проекти Патріарха, як він неодноразово наголошував. Існують свідчення очевидців про безпрецедентне та недобросовісне перерахування коштів від представників російського посольства, призначених для „потреб“ патріархату», — зазначали у виданні.

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