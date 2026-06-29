«Грубі окрики»: Путін розкрив реакцію Лукашенка на вимогу Зеленського вимкнути ретранслятори

Лукашенко та Путін / © Associated Press

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Диктатор Путін прокоментував вимогу президента України Володимира Зеленського вимкнути ретранслятори на території Білорусі, які використовуються для обстрілів території України.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Очільник Кремля заявив, що вимоги Києва до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка викликають занепокоєння.

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«Ну, це не викликає якоїсь паніки з боку президента Лукашенка. Він підходить до цього дуже спокійно, врівноважено, виважено», — заявив диктатор Путін.

При цьому він назвав вимогу української сторони вимкнути ретранслятори «грубими окриками».

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у п’ятницю, 26 червня, прилетів до резиденції диктатора Путіна на Валдаї для переговорів.

Ми раніше інформували, що показова інформаційна тиша після дводенної зустрічі диктаторів стала сигналом серйозного розколу між Путіним та Лукашенко.

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