Хто буде контролювати дотримання домовленостей на морі та в енергетиці: Зеленський відповів

Туреччина може відіграти роль у безпеці в Чорному морі, а країни Близького Сходу — у питаннях енергетичної безпеки.
Для контролю виконання домовленостей щодо ситуації на морі та в енергетиці можуть залучати треті країни.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 25 березня.
Під час переговорів у Саудівській Аравії сторони погодили механізми контролю та моніторингу виконання угод, допускаючи залучення третіх країн, зокрема Туреччини або європейських партнерів.
"Ми домовилися з американською стороною, що, окрім США, можна залучати треті сторони.Це непогано, наприклад, когось з Європи, або Туреччину. Може, хтось з Близького Сходу щодо енергетики... Це окремі технічні питання, але третій пункт про те, що контроль є важливим, моніторинг є важливим, тому можна залучати треті країни для моніторингу", — сказав Зеленський.
Нагадаємо, за словами президента України в Саудівській Аравії передусім домовилися про тишу на морі і вільне судноплавство.
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