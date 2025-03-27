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Хто буде моніторити часткове припинення вогню: відповідь Зеленського

Хто буде моніторити часткове припинення вогню: відповідь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Україна та США досі не визначили, як слідкувати за частковим припиненням вогню.

Технічні команди наразі не визначили, яким чином здійснювати моніторинг часткового припинення вогню між Україною та Росією. 

Про це в інтерв’ю Eurovision News повідомив президент Володимир Зеленський.

"Я думаю, що складна історія з моніторингом цього часткового припинення вогню. Поки що технічні команди не визначили, яким чином це буде", – сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що у ніч проти 26 березня не було атак Росії саме на енергетику.

"Були атаки на іншу цивільну інфраструктуру. Безумовно, це трагедія, що росіяни все одно атакували, і більше сотні дронів. Але ми повинні бути чесними. І тому ударів по енергетиці сьогодні вночі не було. А Україна не відповідала по енергетиці також", – наголосив президент.

Нагадаємо, 23-25 березня в Ер-Ріяді представники США провели двосторонні переговори на технічному рівні з українською делегацією.

Білий дім заявив, що з Україною у Саудівській Аравії, серед іншого, домовились про безпечне судноплавство у Чорному морі та розробити механізм заборони на удари по енергооб’єктах.

Кремль також опублікував свою заяву щодо результатів перемовин, в якій, серед іншого, заявив, що РФ і США погодилися розробити заходи щодо заборони ударів по об’єктах енергетики Росії та України терміном на 30 діб, починаючи від 18 березня 2025 року. У заяві Вашингтона точні дати не вказувались.

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