"Хто буде наступним?": у Радбезі ООН обговорюють російську агресію

"Хто буде наступним?": у Радбезі ООН обговорюють російську агресію

Це - ключовий момент для України.

У Нью-Йорку стартувало засідання Радбезу ООН.

Постпред Албанії в ООН публічно підтримав Україну під час засідання.

"Хто буде наступним? кожний член ООН має стривожитися. Ми немає допустити таку модель дестабілізації, щоб вона була експортована в інші частини Європи", - сказав він.

Він переконаний, що слід вивести окупантів з Криму та Донбасу.

"Це ключовий момент для України", - зауважив він.

Його думку підтримали представники Франції, Індії та Бразилії.

Сполучені Штати, Велика Британія і Франція надіслали запит у Раду Безпеки ООН щодо проведення термінового засідання щодо ситуації в Україні, що склалася після визнання Росією так званих "Л/ДНР".

Члени Радбезу ООН Албанія, Ірландія, Норвегія і Мексика також підтримали цей запит. У лютому в Радбезі ООН головує Росія.

Варто зазначити, що напередодні через дії Росії Україна вимагала скликати засідання Ради Безпеки ООН. "Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із протиправними діями Російської Федерації. Відповідне звернення вже передано в Радбез", ­– йдеться у повідомленні очільника МЗС України.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Водночас жителі окупованого Донецька вже почали повідомляти про входження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення.