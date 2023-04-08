Хто може очолити НАТО після Столтенберга – в Politico назвали можливих кандидатів

Повномасштабна війна Росії проти України дала НАТО нове відчуття своєї життєво важливої ролі в захисті Європи.

У жовтні 2023 року закінчується каденція чинного генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Багато спостерігачів вважають, що настав час, щоб Альянс очолила жінка.

Про це пише Politico.

Урсула фон дер Ляєн

На посаду генерального секретаря НАТО може претендувати президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, про це говорять багато політиків. Однак у Politico додають, що такий варіант подій – малоймовірний. У Брюсселі не очікують, що вона піде у відставку до закінчення свого першого президентського терміну в 2024 року.

Хоча її кандидатура – одна з найкращих: фон дер Ляєн налагодила хороші робочі відносини з Вашингтоном. Крім того, до 2019 року вона очолювала Міноборони Німеччини і як президентка Європейської комісії вона має досвід роботи з більшістю глав урядів НАТО.

Якщо її виберуть на цю посаду – вона стане першою жінкою-лідером НАТО. Проте, на думку співробітників НАТО, наразі немає жодних доказів того, що фон дер Ляєн зацікавлена у цій посаді.

Розбіжності полягають також в тому, що 10 років тому країни НАТО пообіцяли перейти до того, щоб до 2024 року витрачати 2% свого економічного виробництва на оборону.

Але Німеччина, попри те, що вона є найбільшою економікою Європи, постійно не досягає мети. Крім того, деякі спостерігачі кажуть, що фон дер Ляєн несе певну відповідальність за відносно поганий стан оборони Німеччини.

Існує версія того, що Єну Столтенбергу запропонують очолити НАТО ще на рік – до 2024-го, коли згодом Урсула фон дер Ляєн може стати генсеком Альянсу після президентського терміну у ЄК.

Проте "якщо Столтенберга продовжать до літа наступного року, кандидатура Урсули фон дер Ляєн виглядатиме логічно", – сказав високопоставлений європейський дипломат.

Але в інтерв’ю POLITICO минулого тижня Столтенберг, здавалося, дуже хоче повернутися додому. Глава НАТО обіймає цю посаду понад вісім років, що є другим за тривалістю терміном перебування на посаді за сім десятиліть історії альянсу. На запитання про плітки, генеральний секретар саркастично відповів: "По-перше, у світі є багато питань, які є надзвичайно важливішими".

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте

У політичних колах на посаду генсека НАТО також розглядають прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Проте сам політик відкинув припущення про свою роль у НАТО, заявивши, що він хоче залишити політику та "зайнятися чимось зовсім іншим".

За словами інсайдерів кажуть, Рютте має значний досвід роботи з лідерами Альянсу та підтримує тісні трансатлантичні зв'язки.

Крім того, Нідерланди відносно потужні в обороні – вони є одними із найбільших європейських союзників для України. Високопоставлений європейський дипломат заявив, що ім'я Рютте продовжує лунати частіше, але "це лише чутки".

"Що більше імен, то чіткіше немає кандидата", - сказав один високопоставлений європейський дипломат, який на умовах анонімності говорив про внутрішню динаміку Альянсу.

Офіційні особи кажуть, що наступний керівник НАТО має бути європейцем, який зможе тісно співпрацювати з будь-ким, хто перебуває в Білому домі.

Однак, не менш важливо, що наступним керівником НАТО має бути той, хто підтримує Україну. І ця людина має мати статус – ймовірно, колишній глава держави чи уряду — який може отримати одностайну підтримку зі 31 столиці і, що найважливіше, із США.

Інші кандидати

Серед інших можливих кандидатів згадуються: прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас і прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд, президент Румунії Клаус Йоганніс і президентка Словаччини Зузана Чапутова.

Проте, офіційні особи визнають, що багато з цих імен на даному етапі є політично неможливими.

Кая Каллас, наприклад, сприймається як надто завзята політикиня. На противагу Канада та деякі південноєвропейські країни розглядаються в Альянсі як ті, хто відстають в інвестиціях оборони. Крім того, деякі країни не будуть голосувати за кандидата, який не є членом ЄС, тим самий ускладнюючи перемогу Воллеса.

Як наслідок, високопоставлена особа з північної чи західної країни ЄС – найімовірніший профіль успішного кандидата.

Нагадаємо, у Мережі з'явилися дещо змінені документи з описом секретних планів США і НАТО щодо нарощування української армії перед контрнаступом.

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