Хто може перемогти Трампа в разі зняття Байдена з президентських перегонів – Politico

Байден ризикує програти Трампу на президентських виборах у США, однак інші кандидати ще мають шанси.

Нове опитування, проведене провідною соціологічною компанією Демократичної партії США, виявило, що чинний президент Джо Байден може програти вибори Дональду Трампу. Водночас інші потенційні кандидати від демократів мають кращі шанси на перемогу.

Про це повідомляє Politico.

Згідно з опитуванням, проведеним на замовлення фірми Bendixen & Amandi, віцепрезидентка Камала Гарріс випереджає Трампа на один відсотковий пункт – 42% проти 41%.

Водночас ексдержсекретарка США і його колишня суперниця на президентських виборах Гілларі Клінтон випереджає Трампа на два відсоткові пункти – 43% проти 41%.

Дослідження також виявило, що якщо кандидаткою в віцепрезиденти разом із Клінтон іде Гарріс, вони перемагають Трампа на три відсоткові пункти.

Лише 33% респондентів сказали, що Байден має залишатися кандидатом від Демократичної партії, проти – 52%, які вважають, що він має зійти з перегонів.

Наразі опитування показало, що Байден відстає від Трампа з різницею в один відсотковий пункт – 42% проти 43%.

З 86% потенційних виборців, які дивилися дебати повністю або частково, лише 29% сказали, що нинішній президент має розумові здібності та фізичну витривалість, щоб працювати ще один чотирирічний термін порівняно з 61%, які сказали, що він не має таких здібностей.

Нагадаємо, у США з кожним днем росте кількість представників Демократичної партії, які виступають за те, щоб очільник Білого дому Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів президента.

Байден не зніматиметься з виборів президента США!

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