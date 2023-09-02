Хто може стати новим міністром культури: нардеп назвав ім'я

Міністеркою культури та інформаційної політики України може стати Юлія Федів. Голосування за її кандидатуру може відбутись у Верховній Раді вже наступного тижня.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Нардеп зазначив, що на посаду нового міністра культури та інформаційної політики розглядають Юлію Федів - культурна та медіаменеджерка, громадська діячка. Раніше вона очолювала Український культурний фонд.

"Новою міністеркою культури та інформаційної політики України буде - Юлія Федів (ексголова УКФ) Голосування на наступному тижні. Якщо я не помиляюсь, з її призначенням вийде уряд з найбільшою кількістю жінок в історії України. 28% або 6 з 21 членів КМУ", - написав Ярослав Железняк.

Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада проголосувала за відставку Олександра Ткаченка з посади очільника Мінкульту.

21 липня Ткаченко сам приніс прем'єру України Денису Шмигалю заяву про відставку. За тиждень до цього президент Володимир Зеленський попросив прем’єра Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури.

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