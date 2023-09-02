Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Хто може стати новим міністром культури: нардеп назвав ім'я

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
519
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Хто може стати новим міністром культури: нардеп назвав ім'я

Юлія Федів

Нардеп повідомив, що ймовірно саме Федів очолить Мінкульт.

Міністеркою культури та інформаційної політики України може стати Юлія Федів. Голосування за її кандидатуру може відбутись у Верховній Раді вже наступного тижня. 

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Нардеп зазначив, що на посаду нового міністра культури та інформаційної політики розглядають Юлію Федів - культурна та медіаменеджерка, громадська діячка. Раніше вона очолювала Український культурний фонд. 

"Новою міністеркою культури та інформаційної політики України буде - Юлія Федів (ексголова УКФ)  Голосування на наступному тижні. Якщо я не помиляюсь, з її призначенням вийде уряд з найбільшою кількістю жінок в історії України. 28% або 6 з 21 членів КМУ", - написав Ярослав Железняк. 

Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада проголосувала за відставку Олександра Ткаченка з посади очільника Мінкульту.

21 липня Ткаченко сам приніс прем'єру України Денису Шмигалю заяву про відставку. За тиждень до цього президент Володимир Зеленський попросив прем’єра Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури.

Читайте також:

Як Московія вкрала назву "Росія" та що не так з Пушкіним. Фільм "Історія питання: відміна культури"

Як Московія вкрала назву "Росія" та що не так з Пушкіним. Фільм "Історія питання: відміна культури"

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
519
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація