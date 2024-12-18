Хто може стати реальною опозицією в Росії: в РНБО зробили гучну заяву

За словами голови ЦПД, справжньою опозицією в Росії є легіон "Свобода Росії", РДК, а також активні нацменшини.

В Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що зупинити війну в Україні та запобігти можливому зіткненню Росії з НАТО можна шляхом знищення її військово-промислового комплексу та логістики. Ключовим також є економічне ослаблення Росії до такої міри, коли загроза її розпаду стане очевидною навіть для Путіна.

Про це повідомив голова ЦПД Андрій Коваленко.

"Для цього ставка Заходу на нинішню "опозицію" Яшина-Навальної має бути замінена на активну роботу з діаспорою і нацменшинами. Тільки вони здатні виростити лідерів думок в регіонах росії, які зможуть стати альтернативою режиму", - зазначив Коваленко.

Він зазначив, що перемога над російським диктатором не буде досягнута в Берліні чи Парижі, вона має народитися в російських регіонах – таких як Махачкала, Грозний, Казань та Якутія. Коваленко заявив, що Київ вже активно працює над цією метою, але Захід поки що відстає.

"Справжня опозиція в рф - це "Свобода России", РДК, а також активні нацменшини.Оцінка економічної та суспільної ситуації в рф, коли продовження війни стане загрозою для існування росії — єдиний механізм, що здатен примусити путіна зупинитися. Після цього відбудеться колапс режиму", - заявив голова ЦПД.

Він додав, що Захід повинен перейти від інформаційної оборони до атаки і працювати з нацменшинами.

Нагадаємо, Путін готує росіян до наслідків війни, які відчуватимуться десятиліттями.

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