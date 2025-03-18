Хто може вплинути на Путіна: ключові гравці на міжнародній арені

За словами експерта, найбільший вплив на Путіна має президент Китай, Індія та Туреччина.

Питання мирних переговорів щодо війни в Україні обговорюється не лише в США. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив про можливість продуктивного діалогу, а президент Туреччини підтримав мирні ініціативи Дональда Трампа.

Водночас як зазначає політолог Георгій Чижов в інтерв'ю "24 Каналу", справжній вплив на позицію Кремля може мати зовсім інший світовий лідер.

За словами Чижова, найбільший вплив на Путіна має президент Китаю Сі Цзіньпін. Очікується, що 9 травня він відвідає Москву, і якщо під час зустрічі він наполягатиме на певних поступках, Путіну буде складно їх проігнорувати.

"Росія набагато більше залежить від Китаю, ніж від США. Складно сказати, як ведуться перемовини між китайським та російським керівництвом, але ще у 2022 році були чутки, що саме позиція Пекіна змусила Москву відмовитися від ядерного шантажу", – зазначає Чижов.

Китайська політика спрямована на стриманість і відсутність різких рішень. Пекін може побоюватися спроб Трампа перетягнути Росію на свій бік, однак, на думку політолога, Москва не відіграє великої ролі у глобальному протистоянні між Китаєм і США.

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Другим за впливовістю гравцем у відносинах з Росією є Індія, яка є важливим економічним партнером Москви та ключовим покупцем російської нафти. Саме через індійські структури можуть здійснюватися важливі комунікації, зокрема щодо економічних санкцій.

Туреччина, хоч і відіграє певну дипломатичну роль, значно поступається Китаю та Індії. Вона позиціонує себе як посередник, який намагається підтримувати контакти з усіма сторонами конфлікту, водночас отримуючи з цього економічну вигоду.

Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість офіційного визнання Криму територією Росії в рамках потенційної угоди про припинення війни в Україні.