Хто може змусити Путіна до миру: президент Фінляндії дав несподівану відповідь
Стубб сподівається, що терпіння Трампа щодо РФ вичерпається.
Президент-диктатора РФ Володимир Путіна можна змусити укласти мир лише шляхом введення мит для країн, які продовжують торгувати з Москвою або допомагають військовій промисловості країни-агресорки.
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє Yle.
"Єдині, хто може переконати Путіна укласти мир, швидше за все, перебувають на Сході, а не на Заході", - наголосив він.
Стубб сподівається, що терпіння американського президента Дональда Трампа щодо Росії вичерпається.
“Ми зробимо все, що в наших силах, щоб досягти тривалого миру. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб Україна зберегла своє самовизначення і територіальну цілісність, наскільки це можливо", – наголосив фінський президент.
Нагадаємо, колишній віцепрезидент США Майк Пенс назвав "найкращий шлях", який зупинить війну в Україні. З його слів, запровадження вторинних санкцій проти РФ разом із постійною військовою підтримкою України може зруйнувати економіку країни-агресорки та стати найкращим шляхом до миру.