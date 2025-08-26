ТСН у соціальних мережах

Політика
81
1 хв

Хто може змусити Путіна до миру: президент Фінляндії дав несподівану відповідь

Стубб сподівається, що терпіння Трампа щодо РФ вичерпається.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Александр Стубб

Александр Стубб / © Associated Press

Президент-диктатора РФ Володимир Путіна можна змусити укласти мир лише шляхом введення мит для країн, які продовжують торгувати з Москвою або допомагають військовій промисловості країни-агресорки.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє Yle.

"Єдині, хто може переконати Путіна укласти мир, швидше за все, перебувають на Сході, а не на Заході", - наголосив він.

Стубб сподівається, що терпіння американського президента Дональда Трампа щодо Росії вичерпається.

“Ми зробимо все, що в наших силах, щоб досягти тривалого миру. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб Україна зберегла своє самовизначення і територіальну цілісність, наскільки це можливо", – наголосив фінський президент.

Нагадаємо, колишній віцепрезидент США Майк Пенс назвав "найкращий шлях", який зупинить війну в Україні. З його слів, запровадження вторинних санкцій проти РФ разом із постійною військовою підтримкою України може зруйнувати економіку країни-агресорки та стати найкращим шляхом до миру.

