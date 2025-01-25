Хто може зупинити російську армію: Зеленський дав відповідь 

На думку Зеленського, Україна має збільшувати свою армію.
Європейських армій, які є зараз, недостатньо, щоб зупинити, Росію в разі нового вторгнення.
Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській журналістці Чечилії Салі.
"Європа при всій повазі – Італія, Франція, Німеччина – якщо навіть вони будуть всі разом і доєднаються мільйонної армії України, тоді так, ми зможемо порівняти [європейські сили з російською армією -- ред.]. Але якщо ми говоримо, хто може зупинити Росію, то відповідь -- тільки велика кількість союзників", - наголосив Зеленський.
Він додав, що у такій ситуації, і особливо коли є ризик, що США не братимуть участь у конфлікті з РФ, "Україна повинна не зменшувати свою армію, а збільшувати".
"Бо Європи буде недостатньо. У них є всі можливості збільшити видатки на свій захист, на свою армію, свою зброю та технології... Бо всі ці армії зараз слабкі в порівняння з російською", - підсумував Володимир Зеленський.
Нагадаємо, на думку Зеленського, висловлювання президента США Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні є дуже вагомими, адже це сигнал від важливої людини. Але наразі майбутній план Дональда Трампа щодо припинення війни залишається невизначеним.
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