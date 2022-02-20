Хто наступний після України: британська міністерка вважає, що Путін може окупувати країни Балтії

Ліз Трасс вважає, що "такий найгірший сценарій" (вторгнення РФ до України — Ред.) може статися вже наступного тижня.
Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Володимир Путін продовжить війну з сусідніми країнами, якщо йому дозволять вторгнутися до України.
Про це інформує Daily Mail.
"Нам потрібно зупинити Путіна, тому що він не зупиниться в Україні", — сказала Трасс.
За її словами, Росія може окупувати сусідні країни, зокрема країни Балтії, якщо не запобігти вторгненню до України.
"Путін все це сказав публічно: що він хоче створити Велику Росію, що він хоче повернутися до тієї ситуації, яка була раніше, коли Росія контролювала величезні простори Східної Європи. Тому так важливо, щоб ми і наші союзники протистояли Путіну. Наступного тижня це може бути Україна, але яка країна буде наступною?", — зазначила Трасс.
Міністерка вважає, що "такий найгірший сценарій" (вторгнення РФ до України — Ред.) може статися вже наступного тижня.
Нагадаємо, що Велика Британія створить структуру для протидії російським дезінформації та фейкам про Україну.
Читайте також:
- Міноборони Британії опублікувало мапу ймовірного нападу РФ: які міста України можуть першими потрапити під удар
- Україна, Британія і Польща офіційно оголосили про тристоронній альянс
- "Спроба Кремля сфабрикувати привід для вторгнення": Трасс відреагувала на загострення на Донбасі