Хто наступний: ще одна країна може укласти безпекову угоду з Україною за кілька тижнів

Цю угоду буде укладено “зі зрозумілих причин”.

Норвегія та Україна можуть підписати угоду про гарантії безпеки за декілька тижнів.

Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції 16 лютого, повідомляє Nettavisen.

За словами Стьоре, найбільш всеосяжні угоди про безпекові зобов’язання Україна укладатиме з державами G7 “зі зрозумілих причин”.

“Але скандинавські країни також підписуватимуть угоди індивідуально протягом певного періоду часу. Мета — укласти угоду, яка підтвердить підтримку Норвегією незалежності України та її права на самозахист”, — зазначив норвезький прем'єр.

За його оцінкою, для підписання угоди між Норвегією та Україною потрібно ще декілька тижнів.

Нагадаємо, 16 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент України Володимир Зеленський підписали угоду про гарантії безпеки. Це відбулося під час візиту Володимира Зеленського до Берліна. Також Володимир Зеленський і французький лідер Еммануель Макрон підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки для України під час візиту українського лідера до Парижа.

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