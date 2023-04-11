Хто очолить Луганську та Сумську ОВА: уряд погодив кандидатів

Кабінет міністрів України підтримав кандидатури, надані президентом Володимиром Зеленським, на посади двох керівників обласних військових адміністрацій.

Про це повідомила пресслужба уряду.

Підтримано проєкти указів президента України про призначення:

Артема Лисогора - головою Луганської обласної державної адміністрації;

Володимира Артюха - головою Сумської обласної державної адміністрації.

Що відомо про кандидатів

Заступник начальника Головного управління Національної поліції в Житомирській област Артем Лисогор від жовтня 2021 року до червня 2022 був відряджений на схід України для виконання обов’язків заступника командувача Об’єднаних Сил щодо задіяння сил та засобів підрозділів Національної поліції.

Генерал-лейтенант, радник начальника Вінницької обласної військової адміністрації Володимир Артюх 37 років присвятив Збройним силам України, де служив на командних та штабних посадах від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 квітня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час засідання Ставки обговорили про ситуацію на фронті та дії держави-агресорки найближчим часом.