Хто очолить НАБУ після Ситника: ЗМІ повідомили про раптове звільнення директора бюро

Хто очолить НАБУ після Ситника: ЗМІ повідомили про раптове звільнення директора бюро

Журналісти пишуть, що 16 квітня уряд звільнив Ситника, попри те, що термін його повноважень і так спливав 12 квітня.

Повноваження директора НАБУ Артема Ситника спливають 16 квітня, після цього його обов'язки виконуватиме перший заступник Гізо Углава.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на коментар від пресслужби НАБУ.

"Повноваження Артема Ситника на посаді директора НАБУ спливають 16 квітня 2022 року, коли завершується 7-річній термін, визначений законом України "Про Національне антикорупційне бюро України", – повідомили в бюро.

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Відтоді до обрання нового директора обов'язки голови НАБУ виконуватиме перший заступник директора Гізо Углава, додали у відомстві.

Видання з посиланням на кілька анонімних джерел в уряді також повідомило, що Кабінет міністрів на засіданні 12 квітня проголосував за звільнення з посади Ситника.

Видання зазначило, шо члени уряду знають, що за законом строк повноважень Ситника спливає 16 квітня, тож причина звільнення невідома.

Водночас у пресслужбі НАБУ повідомили, що Ситник перебуває в Києві.

Нагадаємо, 2021 року Ситник заробив 2 948 394,98 грн.

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