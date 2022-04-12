Хто очолить НАБУ після Ситника: ЗМІ повідомили про раптове звільнення директора бюро

Журналісти пишуть, що 16 квітня уряд звільнив Ситника, попри те, що термін його повноважень і так спливав 12 квітня.
Повноваження директора НАБУ Артема Ситника спливають 16 квітня, після цього його обов'язки виконуватиме перший заступник Гізо Углава.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на коментар від пресслужби НАБУ.
"Повноваження Артема Ситника на посаді директора НАБУ спливають 16 квітня 2022 року, коли завершується 7-річній термін, визначений законом України "Про Національне антикорупційне бюро України", – повідомили в бюро.
Відтоді до обрання нового директора обов'язки голови НАБУ виконуватиме перший заступник директора Гізо Углава, додали у відомстві.
Видання з посиланням на кілька анонімних джерел в уряді також повідомило, що Кабінет міністрів на засіданні 12 квітня проголосував за звільнення з посади Ситника.
Видання зазначило, шо члени уряду знають, що за законом строк повноважень Ситника спливає 16 квітня, тож причина звільнення невідома.
Водночас у пресслужбі НАБУ повідомили, що Ситник перебуває в Києві.
Нагадаємо, 2021 року Ситник заробив 2 948 394,98 грн.
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