Хто очолить Верховну Раду після відставки Разумкова: в "СН" назвали основного кандидата

Хто очолить Верховну Раду після відставки Разумкова: в "СН" назвали основного кандидата

Процедуру відкликання Разумкова запустять у понеділок, 4 жовтня.

Після відставки Дмитра Разумкова посаду голови Верховної Ради може обійняти його перший заступник Руслан Стефанчук.

Про це нардепка з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила в етері телеканалу "Україна 24".

"Дійсно, це рішення досить важке (...). Йдеться про внутрішньофракційний конфлікт, це саме політичний вибір нашої фракції зараз делегувати іншій людині посаду голови парламенту. У нас зараз основний кандидат - це Руслан Стефанчук", - вказала політкиня.

Вона зауважила, що відставка Разумкова "очевидно відбудеться", однак " треба розуміти, якою буде його позиція і на якій програмі він базується".

"Наше завдання - виконувати програму президента, програму партії, бо ми з нею прийшли. Чи піде Разумков в опозицію? Я не впевнена, що він перетвориться на умовно Гео Лероса, який критикує все, що пов’язано з президентом", - продовжила Кравчук.

Як повідомлялося, народні депутати від "Слуги народу" зібрали вже понад 150 необхідних підписів для запуску процесу відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Дмитро Разумков має піти у відставку, тому що більше не є членом команди "Слуги народу" і "бачить своє особисте політичне життя".

Процедуру відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова запустять у понеділок, 4 жовтня.

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