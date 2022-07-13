Хто пройшов до другого туру виборів прем'єра Британії: список кандидатів

До другого туру виборів нового прем'єр-міністра Великої Британії пройшли шестеро кандидатів із восьми. Двоє не здолали необхідний поріг у 30 голосів.
Так, найбільше голосів у першому турі набрав ексочільник Мінфіну Британії Ріші Сунак – 88.
Про це повідомляє The Guardian 13 липня.
Повний список кандидатів на посаду прем’єра Британії, що пройшли до другого туру:
- ексочільник Мінфіну Ріші Сунак – голосів 88;
- молодша міністерка з торгівельної політики Пенні Мордонт – 67;
- очільниця МЗС Ліз Трасс – 50 голосів;
- член парламенту та міністр з рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох – 40 голосів;
- член парламенту Том Тугендат – 37 голосів;
- генепрокурорка Англії та Вельсу Суела Браверман – 32 голоси.
До другого туру не пройшли канцлер скарбниці Надхім Захаві та британський політик-консерватор Джеремі Гант. Вони набрали 25 та 18 голосів відповідно.
Тепер ці шестеро кандидатів стають учасниками серії голосувань. У наступних турах виключатиметься кандидат, який набрав найменше голосів. Такі тури триватимуть, допоки не залишаться два останні кандидати. Цей процес має завершитися до літніх канікул парламенту 21 липня.
Нагадаємо, новий прем'єр-міністр Великої Британії буде оголошений 5 вересня.
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