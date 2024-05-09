Хто такий Кубраков та чому його звільнили з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України

Кубракова не було в залі парламенту під час голосування.

Сьогодні, 9 травня, парламент звільнив Олександра Кубракова з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України- міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Самого віце-премʼєра не було в залі. Премʼєр-міністра теж. Хто замість – теж незрозуміло. Коли призначення – теж ніхто не знає", – написав нардеп Железняк.

Напередодні нардеп Віталій Безгін ("Слуга народу") у Facebook прокоментував чутки, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України можуть поділити на два окремі відомства. За його словами, фракція підтримала позицію, що паралельно керувати питаннями інфраструктури та регіональної політики/децентралізації майже неможливо.

"Річний досвід показав, що регіональна політика опинилася не у пріоритеті, а це напряму шкодить європейській інтеграції України. Фракція визнала, що трохи більше року назад здійснила помилку. Цю позицію однозначно розподіляє більшість членів профільного комітету й усе експертне середовище. Не може одне управління закривати весь спектр завдань, які раніше покривало ціле міністерство. Нам потрібен виконавчий орган, який надасть децентралізації нове дихання", – написав він.

Що передувало звільненню Кубракова

2023 року співробітники НАБУ та САП викрили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів, до складу якого входив Василь Лозинський - заступник Кубракова. Згодом Кабмін звільнив Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Також в квітні цього року Кубраков потрапив у скандал після того, як РФ ракетою знищила Трипільську ТЕС у Київській області. Після цієї події Верховна Рада викликала міністра для звіту. Але попри це, Кубраков так і не з'явився у парламенті, пославшись на участь у Конгресі місцевої та регіональної влади.

Сам Кубраков прокоментував ситуацію у Facebook: "Завжди готовий до відкритого діалогу й детального звіту щодо роботи Міністерства за всіма напрямками у моїй відповідальності. Керівництво фракції та очільник уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений".

Довідка:

Олександр Кубраков народився 20 серпня 1982 року в місті Першотравенськ Дніпропетровської області. 2004 року закінчив Київський економічний університет ім. Вадима Гетьмана і здобув спеціальність – маркетолог. Також пройшов короткострокову програму у Harvard Kennedy School.

Кар'єра

Будучи студентом, Олександр Кубраков працював економістом відділу маркетингу Департаменту роботи з пластиковими картками Акціонерного комерційного банку "Правекс-банк".

2004 року він перейшов на роботу в ТОВ "П5 Комерція", де обійняв посаду менеджера з досліджень та розробок.

2006-2007 Кубраков працював очільником відділу моніторингу ринку в ЗАТ "Київстар".

2007 - 2009 був очільником управління стратегічного маркетингу в АКБ "Фінанси та Кредит".

2009-2011 обіймав посаду очільника відділу маркетингу фіксованого бізнесу.

2014-2016 роки Олександр Кубраков працював директором дирекції з управління проектами транспортної інфраструктури Комунального підприємства виконавчого органу КМДА "Київське інвестиційне агентство".

Від 2016 до 2019 року був заступником директора та директором ТОВ "Місто для людей".

20 травня 2021 року Верховна Рада призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури.

Від 1 грудня 2022 року – віце-прем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку.

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