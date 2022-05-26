"Хто в здоровому глузді буде на це погоджуватися?": Подоляк відповів на заяву Пєскова про поступки щодо територій

"Хто в здоровому глузді буде на це погоджуватися?": Подоляк відповів на заяву Пєскова про поступки щодо територій

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву речника президента Росії Дмитра Пєскова про очікування поступок щодо територій України. Так, український посадовець заявив, що ніхто у здоровому глузді на це не погодиться.

Російська політична еліта неадекватно оцінюють події у світі, а Пєсков поводиться дивно за підсумками трьох місяців війни.

Про це Подоляк заявив в ефірі телеканалу "1+1" ввечері 26 травня.

"Представники російської політичної еліти демонструють дивне поняття про реальний світ. У Росії – феномен, який ми будемо потім вивчати – це пропаганда впливає на політичну еліту. Тому вони світ бачать через призму пропаганди. Тобто вони неадекватно оцінюють те, що вони говорять, те, що відбувається в світі", – заявив радник голови ОП.

"Безумовно, пан Пєсков трошки дивно зараз, після трьох місяців війни, говорить про те, з чого Російська Федерація починала. Вони починали: "Віддайте нам щось територіально". Все, що стосується територій, це ж і є суть російської війни", – наголосив Подоляк.

Він додав, що російські війська хочуть зайти до України, забрати шматок території, протягом кількох років казати, що відбувається "геноцид якоїсь там неіснуючої народності", та знову забрати наступний шматочок території.

"Тому з ними йти на якісь домовленості про території – це значить, що ми маємо підписати контракт на війну через рік-через два. Коли вони зроблять роботу над помилками, накопичать ще додатково зброї, крилатих ракет, бомб, тяжкої артилерії, компенсують санкції як такі, зможуть напрацювати з якимись країнами технології подвійного призначення і зможуть отримати плати для виготовлення цих самих ракет. І тоді вони проатакують Україну, щоб забрати ще центральну частину нашої країни, на півдні частину України. Скажіть мені, будь-ласка, хто в здоровому глузді буде на це погоджуватися?" – наголосив радник керівника ОП.

Пєсков нині говорить дивно: Подоляк про зміни в російській пропаганді

Нагадаємо, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва чекає від Києва поступок щодо територій України та усвідомлення "реальної ситуації, яка існує".

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