Війна в Україні нібито досі триває тому, що Захід хоче "поставити росіян на коліна". Мовляв, Європа підтримує вбивства у "конфлікті".

Про це цинічно заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо про повідомляє Pravda.

Словацький політик висловився, мовляв, війна РФ в Україні - "військовий конфлікт, де насправді вбивають слов’ян, а Європа підтримує це вбивство". Також Фіцо вкотре заявив про те, що війну "неможливо врегулювати військовим шляхом"..

Прем'єр Словаччини погодився зі вступом України до Європейського Союзу. Втім наголосив: допоки він при владі, Братислава "ніколи не погодиться на членство України в НАТО".

Фіцо повідомив про те, що наступного року хоче відвідати Москву з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. Він закликав "не страждати русофобією" та наголосив, що хоче "подякувати визволителям", бо свобода до Словаччини прийшла зі сходу".

Нагадаємо, раніше Роберт Фіцо заявив, що Словаччина хоче відновити відносини з Росією. Втім, відбутися це має після закінчення війни в Україні.

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