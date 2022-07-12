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Хто замінить Бориса Джонсона: стали відомі імена всіх 8 кандидатів

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Хто замінить Бориса Джонсона: стали відомі імена всіх 8 кандидатів

Фото: Twitter/Борис Джонсон

До наступного етапу боротьби за посаду лідера Консервативної партії (Торі) та прем’єр-міністра Великої Британії пройшли восьмеро кандидатів.

Незадовго до оголошення списку ексміністр охорони здоров'я Британії Саджид Джавід і депутат Рехман Чішті заявили, що знімають свої кандидатури. Вони не отримали достатньої підтримки з боку депутатів.

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що кандидати беруть участь у 12-хвилинних змаганнях перед депутатами-торі в парламенті ввечері 12 липня напередодні голосування, що відбудеться 13 липня.

До першого туру пройшли восьмеро депутатів:

  1. Ріші Сунак, міністр фінансів,
  2. Пенні Мордаунт, молодша міністерка з торгівельної політики,
  3. Том Тугендхат, колишній голова комітету закордонних справах,
  4. Ліз Трасс, міністерка закордонних справ,
  5. Суелла Браверман, генеральна прокурорка,
  6. Джеремі Хант, колишній міністр охорони здоров'я,
  7. Кемі Баденок, колишній міністр з питань рівності,
  8. Надхім Захаві, канцлер Казначейства.

Нагадаємо, новий прем'єр-міністр Великої Британії буде оголошений 5 вересня. Відбір кандидатів на пост лідера Консервативної партії та очільника уряду розпочинається цього тижня.  

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