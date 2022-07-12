Хто замінить Бориса Джонсона: стали відомі імена всіх 8 кандидатів

До наступного етапу боротьби за посаду лідера Консервативної партії (Торі) та прем’єр-міністра Великої Британії пройшли восьмеро кандидатів.

Незадовго до оголошення списку ексміністр охорони здоров'я Британії Саджид Джавід і депутат Рехман Чішті заявили, що знімають свої кандидатури. Вони не отримали достатньої підтримки з боку депутатів.

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що кандидати беруть участь у 12-хвилинних змаганнях перед депутатами-торі в парламенті ввечері 12 липня напередодні голосування, що відбудеться 13 липня.

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До першого туру пройшли восьмеро депутатів:

Ріші Сунак, міністр фінансів, Пенні Мордаунт, молодша міністерка з торгівельної політики, Том Тугендхат, колишній голова комітету закордонних справах, Ліз Трасс, міністерка закордонних справ, Суелла Браверман, генеральна прокурорка, Джеремі Хант, колишній міністр охорони здоров'я, Кемі Баденок, колишній міністр з питань рівності, Надхім Захаві, канцлер Казначейства.

Нагадаємо, новий прем'єр-міністр Великої Британії буде оголошений 5 вересня. Відбір кандидатів на пост лідера Консервативної партії та очільника уряду розпочинається цього тижня.

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