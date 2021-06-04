"Хтось емігрує з країни назавжди": Зеленський розповів, як покарали "злодіїв в законі" із списку РНБО

Усі так звані "злодії в законі" покинули України після введення санкцій.

Рада національної безпеки та оборони 4 червня провела чергове засідання, серед головних питань йшлося про потужні результати боротьби зі "злодіями в законі" та кримінальними авторитетами. Станом на 4 червня з України депортували всіх "злодіїв в законі".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Сьогодні відбулося чергове засідання РНБО. Серед низки питань, що були розглянути, я хочу виокремити декілька, на мій погляд, найважливіших. Передусім, це результати виконання попередніх рішень РНБО, а саме санкції щодо "злодіїв у законі" і кримінальних авторитетів. За три тижні шістьом "злодіям у законі" оголошено підозру. Дванадцятьох видворено за межі України. Інші перебувають під вартою та ізольовані від зовнішнього світу", - сказав він.

За словами президента, вдалося досягнути фактично нульового впливу "злодіїв у законі" на криміногенну ситуацію в Україні.

Також, Зеленський уточнив, що після санкцій РНБО припинено злочинний вплив 111 етнічних кримінальних авторитетів. Третину видворено з України, інші - завершення процедури видворення або перебувають під слідством.

"У решти скасовані документи для проживання в Україні. Це той випадок, коли я зовсім не засмучений тим фактом, що хтось емігрує з країни назавжди", - додав президент.

Зеленський також заявив, що дуже хоче, щоб настав час, коли засідання РНБО відбуватимуться не раз на тиждень, а раз на рік. І порядок денний цих засідань міститиме лише один пункт – Україні ніхто й ніщо не загрожує.

Як повідомлялося, РНБО на засідання 4 червня розглядала вісім питань, із них два - в режимі "таємно". Детально про, що говорили, читайте тут.

Як повідомлялося, 15 травня РНБО ухвалила нові санкції проти майже 700 осіб – "злодіїв у законі" та іноземних "кримінальних авторитетів".

Читайте також:

25 років контрабанди: секретар РНБО Данілов анонсував масове відсторонення від посад

від посад Офіційно: секретар РНБО Данілов назвав прізвища десяти топконтрабандистів України

РНБО ухвалила другий пакет санкцій проти 12 контрабандистів

Санкції РНБО: Зеленський позбавив українського громадянства трьох контрабандистів

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання