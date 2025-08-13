Губернатор Каліфорнії анонсував пресконференцію, яка стане нищівною для Трампа та руху МАГА

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом опублікував допис, адресований президенту США Дональду Трампу, з погрозою завершення його президентства та анонсом великої пресконференції демократів, яка, за його словами, стане нищівною для руху MAGA.

Свій пост у соцмережі X політик оформив у стилі дописів Трампа в Truth Social, використавши різкі формулювання та характерну для чинного президента фразу «Дякую за увагу до цього питання!».

«Дональд „Тако“ Трамп, як його багато хто називає, пропустив дедлайн. Каліфорнія тепер накреслить нові, ще „красивіші карти“, які увійдуть в історію, адже вони завершать президентство Трампа — демократи повернуть контроль над Палатою представників», — написав Ньюсом.

Реклама

Він додав, що цього тижня відбудеться велика пресконференція за участі впливових демократів і його самого.

«Цей захід стане нищівним для MAGA», — наголосив губернатор.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп судитиметься з WSJ через згадку у статті про Епштейна.

Ми раніше інформували, що палата представників США викликає Білла та Гілларі Клінтон, а також низку колишніх високопосадовців на слухання у справі Джеффрі Епштейна.