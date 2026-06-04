Гучна суперечка через УПА: Польща зробила нову різку заяву щодо Києва

Прапори України і Польщі. / © Associated Press

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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що «зробить все, аби скасувати рішення», яким президент України Володимир Зеленський присвоїв підрозділу ССО «Північ» назву «імені Героїв УПА».

Про це польський міністр заявив під час пресконференції, повідомляє RMF24.

«Я перебуваю на зв’язку з міністром оборони України (Михайлом Федоровим — Ред), передав йому нашу позицію щодо присвоєння одному з військових підрозділів імені УПА. Я зроблю все, щоб змінити це рішення. Ми чітко висловлюємося щодо цього», — наголосив очільник Міноборони Польщі.

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За словами Косіняк-Камиша, він не погоджується з поясненнями очільника МЗС України Андрієм Сибігою про те, що рішення про вибір назви підрозділу прийняли українські солдати, які не мали наміру образити поляків. Водночас польський міністр наголосив, що «прославляння УПА» є неприйнятним для поляків.

Очільник Міноборони зауважив, що Україна вже чотири роки обороняється від вторгнення Росії. Зокрема, завдяки переданим Варшавою техніці й обладнанню, а також навчанням, які проводять у Польщі.

Він наголосив, що Варшава «виконує свої зобов’язання заради дружніх відносин». Тому, каже Косіняк-Камиш, «потрібна чітка декларація з українського боку», аби «будувати відносини на основі чесно осмисленого минулого й поваги до чутливих тем одне одного».

«Недружнім актом, який викликає біль у серцях поляків, є глорифікація УПА, особливо присвоєння її імені військовим підрозділам, коли ми допомагаємо українській армії», — сказав міністр.

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За його словами, «у польських серцях, у польській душі немислимо глорифікувати когось, хто для нас є синонімом геноциду».

Скандал через УПА — що відомо

Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 26 травня присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» ССО ЗСУ найменування «імені Героїв УПА». Це рішення викликало обурення у сусідній Польщі. Зокрема, лідер поляків Кароль Навроцький заявив про позбавлення українського колеги Ордена Білого Орла.

Тим часом лідер ультраправої партії «Конфедерація» Кшиштоф Босак висунули ультиматум через Волинську трагедію. Він наголосив, що Варшава повинна заблокувати євроінтеграцію України, поки Київ не відмовиться від «культу злочинців».

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до Польщі із заявою. З його слів, назва підрозділу була вибором військових Сил оборони, які «навіть близько не мали нічого антипольського на думці». Натомість вони хотіли вшанувати тих, хто так само колись боровся проти імперії та більшовицько-комуністичної окупації.

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