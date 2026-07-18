Гучна відставка Федорова: що опинилося у центрі скандалу і насправді коштувало міністру посади

Михайло Федоров.

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Колишній міністр оборони України Михайло Федоров здобув широку популярність завдяки своїм завзятим зусиллях з популяризації ведення війни за допомогою дронів. Зокрема це, на багатьох думку політичних аналітиків, могло сприяти його відставці.

Про це йдеться у матеріалі американського видання The New York Times.

У статті зауважують, що президент Володимир Зеленський виступив проти Федорова у грандіозному протистоянні з головнокомандувачем Збройних сил Олександром Сирським. Водночас, стверджують у NYT, це звільнення є невдалим, бо сталося у момент, коли ведення війни за допомогою БпЛА схилило шальки терезів на користь України.

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«Цей крок також свідчить про побоювання Зеленського щодо бачення Федорова, за яким БпЛА мають стати практично єдиним засобом ведення війни в майбутньому. Звільнення Федорова відбулося після того, як він заблокував закупівлі артилерійських боєприпасів на користь дронів. Водночас як Сирський наполягав, що боєприпаси все ще потрібні в жорстоких позиційних боях на сході», — йдеться у матеріалі.

Політичне звільнення Федорова

Член парламенту від партії «Голос» Микола Давидюк висловив думку, що «популярність дронів — це проблема», яка призвела до звільнення Федорова. Міністр відстоював суто технологічну реформу української армії, яка була широко популярною, але зустріла опір з боку головнокомандувача ЗСУ.

Політичні радники, за словами Давидюка, нібито переконали президента Зеленського, що Федоров привернув увагу громадськості програмою безпілотників. Втім, звільнення очільника Міноборони збентежило і розлютило багатьох українців, тисячі з яких вийшли на вулиці, вимагаючи його поновлення на посаді.

За словами аналітиків, цей крок також загрожував зірвати воєнні зусилля. Зокрема, зв’язки, які тодішній міністр побудував між військовими та індустрією безпілотників.

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Вже після звільнення Федоров провів брифінг. Зокрема, він заявив, що генерал Сирський висунув ультиматум Зеленському. Це, з його слів, призвело до загострення дискусії в Україні — країні, яка є лідером у сфері ведення війни за допомогою дронів, — щодо того, чи не занадто далеко зайшла залежність від БпЛА.

Війна дронів і роль Федорова

The New York Times наголошує: міністр — провідний прихильник розгортання малих роботизованих систем, які могли б замінити піхоту, артилерію та бронетехніку в деяких ролях, зрівнюючи шанси України проти більшої російської армії. Збільшення закупівель безпілотників його міністерством протягом шестимісячного терміну його перебування на посаді збіглося зі стабілізацією фронту та кампанією, яка знищила близько чверті російських нафтопереробних потужностей.

Водночас деякі критики з військових відкинули ідеї Федорова про війну роботів. Водночас міністр, пояснюючи суперечку щодо стратегії, вказував на корисливі інтереси в збройовій промисловості. З його слів, його реорганізація закупівель на користь безпілотників загрожувала бізнес-інтересам.

«Ми нібито поводилися дуже погано як держава, бо зривали бізнес-стратегію компанії», — сказав Федоров.

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За словами керівника одного з українських оборонних підприємств, головною причиною конфлікту за кілька місяців до звільнення Федорова стали закупівлі традиційного озброєння. Сам політик визнав: викликав обурення, коли скасував або переглянув тендери на закупівлю 155-мм артилерійських снарядів стандарту НАТО та призупинив закупівлі боєприпасів малої дальності.

Федоров заявив, що завдяки такому рішенню вдалося заощадити близько 100 млн доларів. Він також запевнив, що Україна продовжить закуповувати далекобійні боєприпаси. Водночас, за словами представника оборонної галузі, останніми місяцями військові підрядники отримували листи про те, що Міноборони взагалі припиняє закупівлі артилерійських снарядів, розраховуючи на наявні запаси та безпілотники.

Це викликало суперечки, адже в Україні пріоритети закупівель озброєння визначає Генеральний штаб ЗСУ на чолі з Олександром Сирським, а не Міністерство оборони.

Конфлікт Сирського і Федорова

Американське видання називає Сирського — грубим командиром, що відомий в армії як «М’ясник» за свою готовність йти на жертви. І хоча Зеленський став на бік генерала у його сутичці очільником Міноборони, президент заявив членам своєї політичної партії, що для нього це рішення було складним.

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Водночас в Офісі президента заявили, що глава держави веде переговори з паном Федоровим щодо нової посади в уряді. Водночас ексміністр заявив, що після звільнення відмовився від пропозицій роботи від компаній Кремнієвої долини.

«60-річний генерал Сирський, як вважається, не має післявоєнних політичних амбіцій. Однак Зеленський вжив заходів проти інших військових керівників, яких вважають потенційною політичною загрозою», — йдеться у матеріалі.

NYT зауважує, що Зеленський вже звільнив одного головнокомандувача Валерія Залужного, рейтинг популярності якого часом перевищував рейтинг президента і якого багато хто вважав потенційним суперником на післявоєнних виборах. Його було призначено послом у Великій Британії.

У січні Зеленський призначив Кирила Буданова, який очолював військову розвідку, на посаду керівника своєї адміністрації. Водночас політичні аналітики розцінили це призначення частково як спробу утримати генерала в політичній близькості, що ускладнить йому можливу участь у президентських виборах після війни.

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«Тепер, коли Федоров також опинився на узбіччі, прихильники його підходу до війни, орієнтованого на цифрові технології, висловили своє обурення з приводу його звільнення під час вуличних протестів у Києві та інших містах», — підсумовує видання.

Нагадаємо, після новин про відставку міністра оборони джерела видання BBC News повідомили про конфлікт Федорова із Сирським. За їхніми словами, це рішення далося Зеленському непросто, а сам він нібито обирав між «поганим і дуже поганим» сценаріями.

Після чуток у ЗМІ Федоров пояснив, чому виник конфлікт із Сирським. З його слів, команда Міноборони зіткнулася з блокуванням всіх запропонованих ініціатив. Водночас він заявив, що головкома не треба недооцінювати, як військового командувача, оскільки він 2022-го «врятував країну».

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