Гучні події щодо НАБУ та САП: Європейський Союз відреагував

Євросоюз. / © Associated Press

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Європейський Союз стурбований нещодавніми подіями, які відбуваються в Україні навколо Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ці інституції які мають вирішальне значення для реформ, необхідних для вступу країни до ЄС.

Про це заявив речник Єврокомісії Ґійом Мерсьє, повідомляє “Суспільне”.

“Європейський Союз стурбований нещодавніми діями України щодо її антикорупційних інституцій — НАБУ та САП. Ці установи є ключовими для реформи в Україні та мають діяти незалежно, щоб ефективно боротися з корупцією й зберігати довіру суспільства”, - заявив Мерсьє.

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Європолітик наголосив, що ЄС надає значну фінансову допомогу Києву "за умови прогресу в прозорості, судовій реформі та демократичному управлінні".

Крім того, вступ України до ЄС вимагатиме потужного потенціалу для боротьби з корупцією та забезпечення інституційної стійкості.

“ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією та підтримувати Україну у дотриманні верховенства права", - наголосив представник Єврокомісії.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада схвалила скандальний законопроєкт №12414, окремі пункти якого ліквідовують незалежність НАБУ і САП та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Документ підтримали 263 нардепів.

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НАБУ та САП заявляють, що нові повноваження генпрокурора загрожують антикорупційній реформі. Зокрема, за оновленою редакцією, генпрокурор отримає доступ до всіх справ НАБУ або зможе делегувати його іншим прокурорам, одноосібно підписуватиме підозри високопосадовцям, зможе надавати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ, а у разі невиконання — передавати справу іншим органам тощо.

До слова, напередодні СБУ та Офіс генпрокурора викрили одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова на веденні бізнесу в РФ. Посадовець, який координує діяльність Бюро у прифронтових регіонах підтримував контакти з представниками країни-агресора та допомагав батьку вести незаконну торгівлю з РФ.

Дата публікації 12:17, 22.07.25 Кількість переглядів 18 Новини ТСН 12:00 21 липня. СБУ накинулася на НАБУ - країни G7 наробили галасу

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