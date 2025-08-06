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Гучні заяви Трампа та допомога Україні: головні новини ночі 6 серпня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 серпня 2025 року:
Трамп анонсував "зустріч з Росією" Читати далі –>
Трамп назвав ймовірного фаворита на роль спадкоємця руху Make America Great Again Читати далі –>
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США затверджують пакет військової підтримки на $203,5 млн для України Читати далі –>
Трамп анонсував намір запровадити 100% тарифи проти торгівельних партнерів Росії Читати далі –>