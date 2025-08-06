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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1785
Час на прочитання
1 хв

Гучні заяви Трампа та допомога Україні: головні новини ночі 6 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 серпня 2025 року:

  • Трамп анонсував "зустріч з Росією" Читати далі –>

  • Трамп назвав ймовірного фаворита на роль спадкоємця руху Make America Great Again Читати далі –>

  • Конгрес США викликає подружжя Клінтонів на "килим": названа причина Читати далі –>

  • США затверджують пакет військової підтримки на $203,5 млн для України Читати далі –>

  • Трамп анонсував намір запровадити 100% тарифи проти торгівельних партнерів Росії Читати далі –>

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