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"Гуманіст" із тисячами жертв: Британія відповіла на похвалу Віткоффа Путіна
Британський уряд розкритикував Стіва Віткоффа за характеристику Путіна як «гуманіста». Лондон заявив, що російський лідер убив тисячі людей.
Велика Британія відкинула характеристику російського диктатора Путіна як гуманіста, яку озвучив спецпосланець Трампа з питань війни в Україні Стів Віткофф.
Про це повідомляє Bloomberg.
Речниця прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема Кет Сіммонс прокоментувала слова Віткоффа під час спілкування з Путіним, якого американець назвав «гуманістом».
«Ми, безумовно, не визнаємо такої характеристики», — сказала вона.
Сіммонс нагадала про тисячі загиблих людей і систематичні удари Росії по критичній інфраструктурі.
За словами Сіммонс, Путін убив тисячі людей, зокрема невинних українців, а також росіян, яких відправили на загибель на передовій.
«Він позбавляє дітей і літніх людей тепла та систематично атакує критично важливу інфраструктуру», — додала представниця британського уряду.
Що передувало
Нагадаємо, 21 жовтня спецпосланець президента США Віткофф прибув до Санкт-Петербурга, де зустрівся з Путіним. Зустріч відбулася на тлі дипломатичних зусиль щодо завершення російсько-української війни.
Під час переговорів Віткофф назвав Путіна «гуманістом», а коментуючи зустріч із російським диктатором та переговори з президентом України Володимиром Зеленським, він назвав їх «конструктивними».