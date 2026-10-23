"Гуманіст" із тисячами жертв: Британія відповіла на похвалу Віткоффа Путіна

Віткофф і Путін / © Associated Press

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Велика Британія відкинула характеристику російського диктатора Путіна як гуманіста, яку озвучив спецпосланець Трампа з питань війни в Україні Стів Віткофф.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Речниця прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема Кет Сіммонс прокоментувала слова Віткоффа під час спілкування з Путіним, якого американець назвав «гуманістом».

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«Ми, безумовно, не визнаємо такої характеристики», — сказала вона.

Сіммонс нагадала про тисячі загиблих людей і систематичні удари Росії по критичній інфраструктурі.

За словами Сіммонс, Путін убив тисячі людей, зокрема невинних українців, а також росіян, яких відправили на загибель на передовій.

«Він позбавляє дітей і літніх людей тепла та систематично атакує критично важливу інфраструктуру», — додала представниця британського уряду.

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Що передувало

Нагадаємо, 21 жовтня спецпосланець президента США Віткофф прибув до Санкт-Петербурга, де зустрівся з Путіним. Зустріч відбулася на тлі дипломатичних зусиль щодо завершення російсько-української війни.

Під час переговорів Віткофф назвав Путіна «гуманістом», а коментуючи зустріч із російським диктатором та переговори з президентом України Володимиром Зеленським, він назвав їх «конструктивними».

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