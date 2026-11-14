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"Гуманітарна місія" в Костянтинівці: Зеленський пояснив, навіщо це Путіну насправді
Президент прокоментував заяву російського диктатора про готовність провести «гуманітарну місію» в Костянтинівці, за яку півтора роки тривають бої.
Президент України Володимир Зеленський назвав російську заяву про «гуманітарну операцію» у Костянтинівці абсолютно примітивним ходом для того, щоб повністю захопити місто та відкрити дорогу до Краматорська і Слов’янська.
Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.
«Російська історія про „мирне населення“ в Костянтинівці — це рефлексії Путіна на те, що він не зміг захопити Костянтинівку. Абсолютно примітивний хід, бо інакше він це місто отримати не може», — зазначив президент.
«Якби їм були важливі життя цивільних, вони могли б запропонувати якісь подібні операції в селах, які поблизу Олешків. Але Росія не запропонувала жодного з цих сіл. А що вони запропонували? Костянтинівку. Навіщо? Бо після Костянтинівки будуть Краматорськ і Слов’янськ», — додав Зеленський.
Що передувало
Володимир Путін запропонував провести в Костянтинівці так звану «гуманітарну місію».
В Офісі президента відреагували на ідею російського диктатора Путіна провести «гуманітарну місію» в Костянтинівці за прикладом окупованих Олешків.
Ми раніше інформували, що попри заяву російського диктатора Путіна про нібито контроль окупантів над Костянтинівкою на Донеччині місто перебуває під контролем ЗСУ.