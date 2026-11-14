"Гуманітарна місія" в Костянтинівці: Зеленський пояснив, навіщо це Путіну насправді

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський назвав російську заяву про «гуманітарну операцію» у Костянтинівці абсолютно примітивним ходом для того, щоб повністю захопити місто та відкрити дорогу до Краматорська і Слов’янська.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

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«Російська історія про „мирне населення“ в Костянтинівці — це рефлексії Путіна на те, що він не зміг захопити Костянтинівку. Абсолютно примітивний хід, бо інакше він це місто отримати не може», — зазначив президент.

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«Якби їм були важливі життя цивільних, вони могли б запропонувати якісь подібні операції в селах, які поблизу Олешків. Але Росія не запропонувала жодного з цих сіл. А що вони запропонували? Костянтинівку. Навіщо? Бо після Костянтинівки будуть Краматорськ і Слов’янськ», — додав Зеленський.

Що передувало

Володимир Путін запропонував провести в Костянтинівці так звану «гуманітарну місію».

В Офісі президента відреагували на ідею російського диктатора Путіна провести «гуманітарну місію» в Костянтинівці за прикладом окупованих Олешків.

Ми раніше інформували, що попри заяву російського диктатора Путіна про нібито контроль окупантів над Костянтинівкою на Донеччині місто перебуває під контролем ЗСУ.

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