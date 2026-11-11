"Гуманітарний прорив": Кушнер заявив про важливу домовленість на переговорах

Джаред Кушнер / © Associated Press

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Україна та Росія принципово узгодили умови найбільшого від початку повномасштабної війни обміну військовополоненими. Ця домовленість стала важливим гуманітарним результатом відновлених тристоронніх переговорів за участю США та може сприяти подальшому просуванню мирного процесу.

Про це заявив спецпосланець президента США, представник американської делегації на переговорах в Абу-Дабі Джаред Кушнер у дописі в соціальній мережі Х.

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За словами Кушнера, досягнуте порозуміння є важливим кроком, який дозволить багатьом родинам знову зустрітися зі своїми близькими. Він назвав домовленість «важливим гуманітарним проривом» і наголосив, що вона також може зміцнити довіру між сторонами та створити додатковий імпульс для подальших переговорів.

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Американський представник позитивно оцінив повернення України та Росії до тристороннього переговорного формату, перші зустрічі в якому після перерви з лютого відбулися в Абу-Дабі. За його оцінкою, дискусії були серйозними, детальними та відвертими. Обидві сторони представили конкретні пропозиції, спрямовані на скорочення розбіжностей і пошук шляхів припинення війни.

Кушнер також повідомив, що американська сторона у тісній координації з Україною та європейськими партнерами підготувала низку пропозицій для подальшого обговорення. Наступним етапом мають стати переговори з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві, після яких заплановані консультації з президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас спецпосланець визнав, що між сторонами залишаються суттєві розбіжності. Попри це, адміністрація президента США Дональда Трампа розраховує розвивати досягнуті результати та перейти до ширшого багатостороннього переговорного процесу.

За словами Кушнера, кінцевою метою таких зусиль має стати тривалий мир, який забезпечить Україні суверенітет, безпеку та можливості для процвітання. Він наголосив, що Трамп рішуче налаштований покласти край війні.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що під час переговорів в Абу-Дабі досягнуто домовленість про великий обмін полоненими — «1000 на 1000» або «1200 на 1200». Тепер Україна чекає на офіційну відповідь від Росії.

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