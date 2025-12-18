ТСН у соціальних мережах

ГУР Буданова входить до ТОП-5 за балансом довіри, - соціологічне дослідження

Головне управління розвідки Міністерства оборони України, яке очолює Кирило Буданов, увійшло до ТОП-5 державних інституцій за рівнем балансу довіри та недовіри (53%).

ГУР Буданова входить до ТОП-5 за балансом довіри, - соціологічне дослідження

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою “Центру Разумкова” у період з 11 до 18 листопада 2025 року.

Найвищий рівень балансу довіри та недовіри зафіксовано щодо Збройних сил України (86,2%), ДСНС (75,8%), волонтерських організацій (66,8%), добровольчих формувань (63,1%) та ГУР (53%).

Загалом, згідно з оприлюдненими даними, опитані найбільше довіряють ЗСУ (92%), ДСНС (86%), волонтерським організаціям (81%), добровольчим загонам (78%), НГУ (72%), ГУР (71%), ДПСУ (70,5%) та СБУ (65,0%).

Нагадаємо, що окрім інституційної підтримки, соціологи також неодноразово фіксували значну персональну довіру до начальника ГУР Кирила Буданова. Станом на жовтень 2025 року, за даними дослідження, проведеного на замовлення American Political Services, рейтинг підтримки Буданова в суспільстві - 57,6%.

