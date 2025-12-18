ГУР Буданова входить до ТОП-5 за балансом довіри, - соціологічне дослідження

Реклама

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою “Центру Разумкова” у період з 11 до 18 листопада 2025 року.

Найвищий рівень балансу довіри та недовіри зафіксовано щодо Збройних сил України (86,2%), ДСНС (75,8%), волонтерських організацій (66,8%), добровольчих формувань (63,1%) та ГУР (53%).

Загалом, згідно з оприлюдненими даними, опитані найбільше довіряють ЗСУ (92%), ДСНС (86%), волонтерським організаціям (81%), добровольчим загонам (78%), НГУ (72%), ГУР (71%), ДПСУ (70,5%) та СБУ (65,0%).

Нагадаємо, що окрім інституційної підтримки, соціологи також неодноразово фіксували значну персональну довіру до начальника ГУР Кирила Буданова. Станом на жовтень 2025 року, за даними дослідження, проведеного на замовлення American Political Services, рейтинг підтримки Буданова в суспільстві - 57,6%.