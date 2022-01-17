"Хвилююся, тому що не вірю нашому суду": Марина Порошенко прокоментувала справу проти чоловіка (відео)

Вона вважає її пустою.

Дружина п’ятого президента Петра Порошенка Марина зізналася, що дуже хвилюється і не вірить, що рішення суду у справі її чоловіка буде справедливим.

"Як дружина, як людина я дуже хвилююся. Я хвилююся, тому що я не вірю нашому суду. Я не вірю, що рішення буде справедливим. Якби вони були демократичними та незаангажованими, вони б навіть не починали цю справу. Вона пуста", - сказала вона у відеокоментарі наTelegram-каналі "Україна 24/7".

Також вона розповіла, що напередодні повернення в Україну їй вдалося трохи поспати, як і самому Петру Порошенку. Однак вони рано прокинулися, щоб встигнути на рейс.

Нагадаємо:

Колишній президент Петро Порошенко, який у понеділок вранці, 17 січня, повернувся з Польщі до України, деякий час не міг пройти паспортний кордон в аеропорту "Жуляни", де на його чекав багатолюдний мітинг. Експрезидент сказав, що у нього під приводом перевірки забрали паспорт і не пускають до України. Згодом паспорт віддали, і Порошенко вважає, що в цьому є заслуга журналістів і людей. Однак згодом у ДБР заявили, що слідчі лише хотіли вручити Порошенкові повістку на виклик до суду. Прикордонники теж запевнили, що діяли згідно з законом.

Порошенко виступив перед своїми прихильниками просто в аеропорту та вирушив до Печерського суду, де об 11:40 годині розпочалося засідання, на якому п'ятому президентові обиратимуть запобіжний захід – Порошенку інкримінують державну зраду.

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