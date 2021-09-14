Хворий на коронавірус Разумков розповів, як вдруге переносить недугу

Разумков перебуває на самоізоляції через COVID-19, але продовжує працювати.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який після перенесеного торік коронавірусу 10 вересня 2021 року повідомив про повторне зараження COVID-19, нині почувається добре і працює дистанційно.

Про це спікер парламенту розповів в ефірі ток-шоу на ICTV, до якої долучився відеозв'язком.

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"Я виконую функції голови Верховної Ради, поки мені доручила це робити Верховна Рада України. Я дійсно на самоізоляції поки що вимушеній. Але увесь функціонал, який з цим пов'язаний, я можу виконувати, стан здоров'я дозволяє. Я розумію, що, мабуть, комусь хотілося б приміряти крісло голови Верховної Ради, але, на жаль для них, я себе більш ніж добре почуваю", - запевнив голова ВР.

Крім того Разумков закликав українців вакцинуватися проти коронавірусу, щоб вберегти себе від перенесення хвороби у важкій формі.

"Не дивлячись на вакцинацію, не дивлячись на антитіла, ми всі маємо розуміти, що це не гарантія того, що ми не захворіємо, але точно треба стежити за цим. Робити вакцини, дивитися, коли падає рівень антитіл, тому що це точно гарантія того, що COVID-19, навіть повторний COVID-19 буде проходити в значно легшій формі, аніж уперше. Усім раджу ставитися до цього серйозно з урахуванням того, що сьогодні насувається новий рівень пандемії", - додав спікер.

Нагадаємо, 11 листопада 2020 року голова Верховної Ради Дмитро Разумков захворів на коронавірус. Це підтвердив позитивний результат тесту. Тоді також він перебував на самоізоляції і працював у дистанційному режимі.

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