І Росія, і Україна будуть «продавати» результат війни як перемогу – Залужний
Ексголовком ЗСУ вважає, що війна, яку веде Росія проти України, немає військового виходу і назвав ситуацію «цугцвангом».
Ні для США, ні для Китаю невигідна поразка України у війні, але обидві світові держави також не можуть допустити, щоб програла Росія. Тому результат цієї війни і Росія, і Україна будуть «продавати» як перемогу.
Таку думку висловив посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний, відповідаючи на запитання студентів.
За його словами, зараз у цій війні немає військового виходу.
«Це якийсь цугцванг [тобто безвихідь]. Це війна на те, хто впаде перший і розіб’ється. І хто впаде, той 100% буде вважатися стороною, що програла у війни на виснаження. Цього не може допустити ні Росія, ні Україна», — сказав Залужний.
Він наголосив, що ні Сполучені Штати, ні Китай не можуть допустити, щоби Україна програла і щоб Росія програла.
На думку Залужного, Китаю не вигідна поразка України, оскільки Пекін прагне використати нашу країну як майданчик для подальшої експансії на європейські ринки.
Саме тому, стверджує він, і для Росії, і для України завдання полягатиме в тому, як «як продати результат [війни] як перемогу».
«Тобто хтось втратив території і людей і скаже: „Це перемога“. Хтось здобув територію, але втратив все, що можливо і неможливо, і йому потрібно це „продати“ людям як перемогу. Ось в чому проблема. Тобто пошук перемоги банально звівся до того, що шукають шлях, як „продати“ нинішню ситуацію або наступну ситуацію як перемогу», — підсумував Валерій Залужний.
Нагадаємо, на тлі переключення уваги США на конфлікт з Іраном та відсутності дієвих мирних планів Дональда Трампа, Європа готується до багаторічної підтримки України у війні на виснаження.