Ситуація на полі бою для України стає дедалі складнішою. Зазначається, що українські війська втрачають позиції на сході, а можливості утримувати оборону проти противника з набагато більшим населенням і масштабним військовим виробництвом залишаються обмеженими.

Про це пишуть оглядачі The New York Times Пол Сонне та Іван Нечепуренко.

Аналітики наголошують: не зрозуміло, як довго Україна зможе протистояти такому ресурсу ворога.

Водночас Росія переживає власні проблеми. За даними NYT, нові санкції США щодо російських нафтових компаній ще більше скоротили доходи від енергоносіїв та посилили тиск на воєнний бюджет Кремля.

Економічна напруга може змусити Москву шукати шляхи зниження витрат.

У статті йдеться, що запропонований мирний план містить значні поступки, на які адміністрація Джо Байдена ніколи б не погодилася. Аналітики припускають, що Путін може намагатися зафіксувати для себе вигідні умови, усвідомлюючи, що політична ситуація у США може змінитися.

NYT резюмує: і Київ, і Москва опинилися під тиском — військовим, економічним та політичним — що створює спільні стимули для розгляду можливих форматів мирних переговорів.

Нагадаємо, у «мирному плані» Трампа, який складається з 28 пунктів, йдеться про те, що Київ має погодитися на значні територіальні поступки на користь Росії. Зокрема, документ передбачає передавання РФ всієї східної частини Донбасу, включаючи неокуповані території.

Як повідомляє The Guardian, американські чиновники заявили союзникам по НАТО, що вони планують змусити президента України Володимира Зеленського погодитися на мирну угоду найближчими днями.