"Я б поставив гроші на українців": у США зробили гучну заяву щодо війни

Кіт Келлог / © Associated Press

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Баланс сил у повномасштабній війні між Росією та Україною поступово змінюється, і наразі українські військові вперше за тривалий час починають здобувати перевагу на фронті.

Про це заявив колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог, повідомляє TVP World.

Кіт Келлог про війну в Україні — що заявив

За словами Кіта Келлога, на перебіг бойових дій суттєво впливають успішні далекобійні удари Києва по російській нафтовій інфраструктурі. Наслідком цих атак став дефіцит пального, який, зокрема, зафіксовано в окупованому Криму.

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«Вперше від 2023 року ви бачите, що українці дійсно починають здобувати перевагу над росіянами», — зазначив він.

Ексспецпредставник зауважив, що за потреби зробити прогноз щодо подальшого розвитку подій його оцінка була б на користь України.

«Сьогодні я б поставив більше грошей на українців, ніж на росіян», — заявив він.

Келлог також додав, що нинішня зміна ситуації на полі бою здатна вплинути на подальшу позицію американського президента Дональда Трампа щодо підтримки Києва.

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«Президент Трамп любить переможців», — підсумував він.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, РФ готує черговий масований удар по Україні, загроза якого є актуальною вже найближчої ночі. Водночас керівництво Росії категорично відмовляється від закінчення війни попри готовність української сторони до змістовних переговорів.

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