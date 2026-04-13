"Я більше радий, ніж ви": Туск привітав Мадяра з історичною перемогою

Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав лідера угорської опозиційної «Тиси» з перемогою на виборах Угорщині.

Туск опублікував короткий фрагмент свого телефонного дзвінка Петеру Мадяру.

«Петере! Я такий радий! Можливо, навіть більше радий, ніж ви — думаю, ви про це знаєте», — сказав Дональд Туск.

«Вітаємо знову у Європі», — написав польський прем’єр у текстовій підводці до відео.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в Х написала, що країна повертається до Європи.

«Угорщина обрала Європу. Європа завжди обирала Угорщину. Країна повертається до свого європейського шляху. Союз стає сильнішим», — зазначила вона.

Вибори в Угорщині — останні новини

12 квітня в Угорщині відбулись парламентські вибори. За результатами підрахунку 98,32% голосів на виборах в Угорщині лідирує Тиса. Партія Петера Мадяра має отримати 138 місць в парламенті, «Фідес» має отримати 55 місць, «Наша батьківщина» — 6.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що визнає поразку своєї партії та привітав свого суперника Петера Мадяра з перемогою.

Лідер партії «Тиса» оголосив про розворот зовнішньої політики Угорщини. Основним пріоритетом Мадяра та його політсили стане відновлення довіри всередині ключових міжнародних блоків. Він планує відійти від політики «балансування», яку роками проводив Віктор Орбан.

На тлі виборі Україна скасувала рекомендації громадянам утриматись від поїздок до Угорщини.