"Я буду битися за цей дім": що думають українці про ідею "обміну" Трампа і Путіна

Донецька область

У своїй нещодавній заяві колишній президент США Дональд Трамп натякнув, що мир між Україною та Росією може бути досягнутий шляхом «обміну територіями». Під цим, за оцінками експертів і журналістів, мається на увазі можливість передачі Луганської та Донецької областей під контроль Кремля.

Про це пише The Washington Post.

Ця заява викликала широкий резонанс не лише в політичних колах, але й серед самих мешканців Донбасу, які стали заручниками війни.

«Я буду битися за свій дім»

35-річний житель Білозерського Олександр Булка зізнався, що покладав великі надії на саміт Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці. Він сподівався, що переговори принаймні зменшать кількість обстрілів. Проте вже наступного дня після зустрічі він отримав серйозні поранення внаслідок падіння російської авіабомби.

Його сусід по лікарняному ліжку, підприємець Олександр Петренко, розповів, як російський безпілотник врізався у його автомобіль, коли він разом із батьком намагався врятувати товар із магазину. Це вже друге його поранення за час війни. Попри все, чоловік категорично проти ідеї обміну: «Навіщо нам їхати звідси? Багато моїх друзів загинули».

Не менш категоричним був і український військовий Юрій Зубков, який отримав поранення під час бою в Часовому Яру.

«Що, ви хочете, щоб я віддав свій дім комусь іншому? Я тут народився, я тут живу. Я буду битися за це місце. Трамп повинен зрозуміти, що це буде рівносильно тому, якби США відмовилися від Каліфорнії», — сказав він журналістам.

«Ми вже втратили дім, але не готові втратити Україну»

33-річний Едуард Сторик, який евакуювався з Бахмута ще 2022 року, тепер допомагає вивозити мирних жителів із прифронтових міст. Він вважає, що гучні заяви про «мирні домовленості» не матимуть жодних реальних результатів.

«Я вже змирився з тим, що повністю втратив дім. Я бездомний. Але я не хочу, щоб Донбас віддали Росії», — наголосив чоловік.

Схожу позицію поділяють і мешканці Слов’янська. Юлія разом зі свекрухою Ларисою евакуювалися на початку війни, але згодом повернулися додому.

«Донбас — це Україна. Я не хочу нічого ні на що міняти», — заявила Лариса.

Її підтримала й 60-річна Ірина Новакова: «Хто йому Донбас віддасть? Ніхто цього не зробить. Нам тут не потрібна Росія. Нам потрібно, щоб Слов’янськ був Україною».

Нагадаємо, за словами командира відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар» Станіслава Бунятова з позивним «Осман» виконання вимоги президента РФ Володимира Путіна, яку він начебто озвучив на саміті з президентом США Дональдолм Трампом, про виведення українських військ з усієї території Донецької області в обмін на припинення бойових дій не принесе миру в Україні.

За його словами, вихід з Донеччини не гарантує, що російська армія не продовжить агресію в сусідніх Харківській та Дніпропетровській областях, щоб потім запропонувати «обмін» цих територій на визнання окупованих частиною РФ.