- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 201
- Час на прочитання
- 1 хв
"Я яструб": Каллас відповіла на критику щодо її підходу до Росії
Топдипломатка ЄС відкидає критику на свою адресу.
Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас відкинула звинувачення в недипломатичності і надто жорсткому підході до агресорки Російської Федерації.
Про це вона сказала у коментарі німецькому виданню Spiegel.
"Якщо я кажу щось про Росію, люди одразу ж кажуть, що я яструб щодо Росії", - висловилася Каллас.
Очільниця європейської дипломатії наголошує: люди просто приймають, коли інші політики висловлюють критику на адресу “фюрера” РФ Володимира Путіна. Коли ж йдеться про неї, то кажуть, мовляв, Каллас знову перегинає палицю у виборі слів.
"Щодо Росії я просто представляю основну позицію, яку поділяє переважна більшість європейських урядів", - запевнила Кая Каллас.
Зауважимо, ЗМІ неодноразово писали про те, що дипломатці закидають занадто агресивні висловлювання проти Росії, а також конфронтацію з адміністрацією чинного президента США Дональда Трампа.
Нагадаємо, Кая Каллас одна зі світових політиків, яка найгучніше відреагувала на атаку РФ по Києву 24 квітня, яка вбила 12 людей. З її слів, “справжньою перешкодою для миру є не Україна, а Росія, чиї воєнні цілі залишаються незмінними”.