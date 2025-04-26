"Я яструб": Каллас відповіла на критику щодо її підходу до Росії

Кая Каллас. / © Associated Press

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Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас відкинула звинувачення в недипломатичності і надто жорсткому підході до агресорки Російської Федерації.

Про це вона сказала у коментарі німецькому виданню Spiegel.

"Якщо я кажу щось про Росію, люди одразу ж кажуть, що я яструб щодо Росії", - висловилася Каллас.

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Очільниця європейської дипломатії наголошує: люди просто приймають, коли інші політики висловлюють критику на адресу “фюрера” РФ Володимира Путіна. Коли ж йдеться про неї, то кажуть, мовляв, Каллас знову перегинає палицю у виборі слів.

"Щодо Росії я просто представляю основну позицію, яку поділяє переважна більшість європейських урядів", - запевнила Кая Каллас.

Зауважимо, ЗМІ неодноразово писали про те, що дипломатці закидають занадто агресивні висловлювання проти Росії, а також конфронтацію з адміністрацією чинного президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, Кая Каллас одна зі світових політиків, яка найгучніше відреагувала на атаку РФ по Києву 24 квітня, яка вбила 12 людей. З її слів, “справжньою перешкодою для миру є не Україна, а Росія, чиї воєнні цілі залишаються незмінними”.

Дата публікації 14:26, 24.04.25 Кількість переглядів 61 "М'ясник у Кремлі хоче війни!!" Світ відреагував на масовану атаку по Україні!