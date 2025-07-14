"Я кладу слухавку, а потім летять ракети на Київ": Трамп розкритикував Путіна

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп був змушений визнати, що його «хороші розмови» з Путіним нічого не означають, бо після них диктатор і далі запускає ракети по Україні.

Про це він сказав на брифінгу разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте з Білого дому.

Трамп заявив, що у нього з Путіним завжди «приємні розмови». Однак вони нічого не означають, оскільки потім диктатор і далі завдає ударів по Україні.

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«Я приходжу додому і говорю першій леді: „У нас із Володимиром сьогодні була чудова розмова“. Вона каже: „Невже? [В Україні] щойно було атаковане чергове місто“, — додав президент США.

За його словами, «коли таке трапляється три-чотири рази, ти розумієш, що ці бесіди [з Путіним] не мають жодного сенсу».

Трампа запитали, наскільки далеко він готовий зайти, щоб врегулювати цю війну.

«Не ставте мені подібних питань», — різко відповів він.

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Чи є Путін вбивцею: що думає Трамп

Також президента США запитали, чи є Путін вбивцею.

«Я не хочу сказати, що він вбивця, але він крутий хлопець. Він обдурив багатьох людей. Клінтона, Буша, Обаму, Байдена, та не мене. Але я кажу: в якийсь момент слова втрачають сенс. Потрібні дії. Потрібні результати», — відповів він.

Президент США сподівається, що Путін піде на «чесну угоду», стверджуючи, що «він знає, що таке чесний договір».

Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп підтвердив нову угоду про виготовлення американської зброї для України за рахунок Європи.

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Також він попередив, що якщо РФ не укладе угоду з Україною за 50 днів, він накладе вторинні санкції.