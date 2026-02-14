«Я молодший за Путіна»: що стоїть за заявою Зеленського

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Агресорка РФ затягує переговори, намагаючись нормалізувати відносини зі Сполученими Штатами Америки і добитися пом’якшення санкцій. Однак у «фюрера» РФ Володимира Путіна «не так багато часу».

Про це заявив український президент Володимир Зеленський в інтерв’ю POLITICO.

З його слів, зараз лише Європа дає кошти та допомогу Україні. Водночас тільки США можуть зупинити Путіна. Водночас Вашингтон, вважає Зеленський, надсилає більше сигналів Україні, що саме вона повинна йти на компроміси, аби закінчити війну. Втім, це є неправильним.

«Як я бачу, вони (США — ред.) дають більше сигналів, що компроміси має робити Україна, а не Росія. Це не є правильна позиція», — зауважив український президент.

Зеленський зауважив, що світ пішов на один «найбільший компроміс», оскільки ані господар Кремля, ні його поплічники досі не перебувають за ґратами.

«Це найбільший компроміс, на який світ вже пішов, і це просто неприпустимо», — висловився він.

Зеленський заявив, що «фюрер» РФ не відмовився від намірів захопити усю територію Донбасу. Він свідомо затягує переговори, аби нормалізувати відносини і пом’якшити накладені на країну-агресорку економічні санкції.

«Поки тиску не буде достатньо, вони гратимуть», — наголосив Зеленський.

Водночас президент впевнений, що Україна переможе Путіна, попри складну зиму та численні втрати.

«Я молодший за Путіна, це важливо. У нього не так багато часу», — наголосив він.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський пояснив, чому хоче зустрітися з Путіним. З його слів, прямі перемовини з «фюрером» РФ мають бути відкриті і зосереджені на конкретних кроках для припинення війни в Україні. Особиста розмова необхідна для вирішення питань територій, які наразі не піддаються врегулюванню на інших рівнях.

Зауважимо, Зеленський виключив можливість зустрічі з Путіним у Москві. За його словами, запрошення української сторони до столиці країни-агреосорки є лише політичною грою тих, хто насправді не хоче домовлятися про закінчення війни. Президент наголосив, що зустріч в Росії неможлива, як і приїзд російського «фюрера» до Києва.